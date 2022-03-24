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Türkmenistan Müzikleri
Asya Müzikleri
10 Bölüm | 42:27
Türkmenistan müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Türkmenistan müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Aşkabat Nostaljisi
Chill
03:27
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02
Türkmenistanym
Myahri
04:26
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03
Ayterek Günterek
Myahri
03:49
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04
Gutlag Aydymy
Shad Ovez
02:51
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05
Türkmen Trans Müziği
Lounge
05:14
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06
Medeniyetler Ülkesi
Enstrümantal
03:44
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07
Türkmen Halk Müziği
Enstrümantal
04:37
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08
Dans Zamanı
Lounge
06:51
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09
Geleneksel Ezgiler
Enstrümantal
03:51
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10
Türkmenistan Müziği
Lounge
03:37
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