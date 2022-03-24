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Türkmenistan Müzikleri

Türkmenistan Müzikleri

Asya Müzikleri

10 Bölüm | 42:27
Türkmenistan müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Türkmenistan müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkabat Nostaljisi

Chill 03:27
02

Türkmenistanym

Myahri 04:26
03

Ayterek Günterek

Myahri 03:49
04

Gutlag Aydymy

Shad Ovez 02:51
05

Türkmen Trans Müziği

Lounge 05:14
06

Medeniyetler Ülkesi

Enstrümantal 03:44
07

Türkmen Halk Müziği

Enstrümantal 04:37
08

Dans Zamanı

Lounge 06:51
09

Geleneksel Ezgiler

Enstrümantal 03:51
10

Türkmenistan Müziği

Lounge 03:37
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