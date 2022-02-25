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Uzak Doğu Müzikleri

Uzak Doğu Müzikleri

Asya Müzikleri

20 Bölüm | 01:00:57
Çin, Japonya, Singapur ve Kore gibi daha pek çok Uzak Doğu ülkelerinin müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Uzak doğu müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Doğu'ya Yolculuk

Chill 02:30
02

Yangtze Nehri

Lounge 02:40
03

Enstrümantal Uzak Doğu Müziği

Enstrümantal 04:23
04

Japon Gülü

Enstrümantal 05:14
05

Koto'nun Sesi

Enstrümantal 02:46
06

Sakinleştirici Uzak Doğu Müziği

Enstrümantal 04:57
07

Uzak Doğu Ezgisi

Enstrümantal 03:45
08

Yuyuan Bahçesi

Lounge 02:16
09

NI HAO!

Lounge 02:26
10

Pekin

Lounge 02:02
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