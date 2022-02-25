Uzak Doğu Müzikleri

Asya Müzikleri 20 Bölüm | 01:00:57 20 Bölüm | 01:00:57

Çin, Japonya, Singapur ve Kore gibi daha pek çok Uzak Doğu ülkelerinin müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Uzak doğu müziklerinin yer aldığı çalma listesi...