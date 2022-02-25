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Uzak Doğu Müzikleri
Asya Müzikleri
20 Bölüm | 01:00:57
Çin, Japonya, Singapur ve Kore gibi daha pek çok Uzak Doğu ülkelerinin müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Uzak doğu müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Doğu'ya Yolculuk
Chill
02:30
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02
Yangtze Nehri
Lounge
02:40
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03
Enstrümantal Uzak Doğu Müziği
Enstrümantal
04:23
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04
Japon Gülü
Enstrümantal
05:14
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05
Koto'nun Sesi
Enstrümantal
02:46
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06
Sakinleştirici Uzak Doğu Müziği
Enstrümantal
04:57
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07
Uzak Doğu Ezgisi
Enstrümantal
03:45
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08
Yuyuan Bahçesi
Lounge
02:16
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09
NI HAO!
Lounge
02:26
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10
Pekin
Lounge
02:02
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