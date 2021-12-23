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İtalya Müzikleri

İtalya Müzikleri

10 Bölüm | 01:18:03

Seni güzel bir gezideymiş gibi hissettirecek İtalya müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pe'lungotevere

Gabriella Ferri 04:25
02

L'Italiano

Toto Cutugno 03:56
03

Ti Amo

Monica Bellucci 04:32
04

O Sole Mio

Bryan Adams 03:08
05

İtalyan dansı

Lounge 15:01
06

İtalya tatili

Lounge 11:30
07

İtalya sokakları

Lounge 10:13
08

Spagetti tadında

Lounge 08:49
09

İtalyan yemekleri yaparken

Lounge 10:25
10

İtalya'da aşk

Lounge 06:04

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