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İtalya Müzikleri
10 Bölüm | 01:18:03
Seni güzel bir gezideymiş gibi hissettirecek İtalya müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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01
Pe'lungotevere
Gabriella Ferri
04:25
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02
L'Italiano
Toto Cutugno
03:56
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03
Ti Amo
Monica Bellucci
04:32
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04
O Sole Mio
Bryan Adams
03:08
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05
İtalyan dansı
Lounge
15:01
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06
İtalya tatili
Lounge
11:30
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07
İtalya sokakları
Lounge
10:13
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08
Spagetti tadında
Lounge
08:49
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09
İtalyan yemekleri yaparken
Lounge
10:25
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10
İtalya'da aşk
Lounge
06:04
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