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Paris Müzikleri
10 Bölüm | 01:00:52
Yaşadığın ortamı değiştirip seni farklı diyarlara götürecek Paris müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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01
Les Champs-Élysées
Joe Dassin
02:39
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02
Paris'te gece yarısı
Lounge
09:08
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03
Je veux
Zaz
03:39
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04
Paris büyüsü
Lounge
07:56
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05
Paris sokakları
Lounge
08:01
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06
Mon amour mon ami
Marie Laforêt
02:19
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07
Paris'te aşk
Lounge
02:13
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08
Paris günü
Lounge
07:11
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09
Kafede Paris ortamı
Lounge
09:29
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10
Paris
Lounge
08:17
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