×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Dünya Müzikleri Avrupa Müzikleri Paris Müzikleri
Paris Müzikleri

Paris Müzikleri

10 Bölüm | 01:00:52

Yaşadığın ortamı değiştirip seni farklı diyarlara götürecek Paris müziklerini buradan dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Les Champs-Élysées

Joe Dassin 02:39
02

Paris'te gece yarısı

Lounge 09:08
03

Je veux

Zaz 03:39
04

Paris büyüsü

Lounge 07:56
05

Paris sokakları

Lounge 08:01
06

Mon amour mon ami

Marie Laforêt 02:19
07

Paris'te aşk

Lounge 02:13
08

Paris günü

Lounge 07:11
09

Kafede Paris ortamı

Lounge 09:29
10

Paris

Lounge 08:17

...

KAPAT
**

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı