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Azeri Şarkıları

Azeri Şarkıları

Azeri Müzikleri

9 Bölüm | 38:09
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Doldur Üreyimi

Röya 04:27
02

Ey Hayat Sen Ne Qeribesen

Xayyam Nisanov 03:49
03

İşte korsanların talebi...

A Haber 01:38
04

Yalgızam Yalgız

Rashid Behbudov 04:47
05

Küçelere Su Serpmişem

Azerin 05:34
06

Ay Gız

İslam Rzayev 05:26
07

Bu Gala Daşlı Gala

Brilliant Dadaşova 03:25
08

Qaça qaça

Miro 04:00
09

Qelbim Senin

Fizuli Fezli 05:03
... KAPAT
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