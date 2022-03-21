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Azeri - Türk Şarkıları
Azeri Müzikleri
12 Bölüm | 52:19
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01
Istanbul
Xayyam Nisanov
04:40
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02
Qelbim Senin
Fizuli Fezli
05:03
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03
Ey Hayat Sen Ne Qeribesen
Xayyam Nisanov
03:49
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04
İçime Atıyorum / Mustafa Ceceli
Ziynet Sali
02:45
Sözleriyle Dinle
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05
Darıxdım
Nuri Serinlendirici
04:56
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06
Ad Günü
Miri Yusif
04:08
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07
Sana Qurban
Miri Yusif
03:49
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08
Azizim
Eyyub Yaqubov
04:00
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09
Unutdun
Eyyub Yaqubov
05:22
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10
Doldur Üreyimi
Röya
04:27
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