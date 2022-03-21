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Azeri - Türk Şarkıları

Azeri - Türk Şarkıları

Azeri Müzikleri

12 Bölüm | 52:19
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Istanbul

Xayyam Nisanov 04:40
02

Qelbim Senin

Fizuli Fezli 05:03
03

Ey Hayat Sen Ne Qeribesen

Xayyam Nisanov 03:49
04

İçime Atıyorum / Mustafa Ceceli

Ziynet Sali 02:45
05

Darıxdım

Nuri Serinlendirici 04:56
06

Ad Günü

Miri Yusif 04:08
07

Sana Qurban

Miri Yusif 03:49
08

Azizim

Eyyub Yaqubov 04:00
09

Unutdun

Eyyub Yaqubov 05:22
10

Doldur Üreyimi

Röya 04:27
... KAPAT
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