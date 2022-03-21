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Hüzünlü Azeri Türküleri
Hüzünlü Azeri Türküleri
Azeri Müzikleri
11 Bölüm | 01:00:51
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01
Ceyran
Zeyneb Hanlarova
06:45
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02
Arzu Kızım
Zaliha
04:38
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03
Bir Gönül Sığdırmışam
Şövket Elekberova
05:22
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04
Yalgızam Yalgız
Rashid Behbudov
04:47
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05
Ele Bendem
Nezaket Memmedov
08:08
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06
Evlerinin Önü Yonca
Nermine Memedova
04:35
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07
Ay Gız
İslam Rzayev
05:26
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08
Eziz Dostum
Gökmen
06:02
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09
Küçelere Su Serpmişem
Azerin
05:34
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10
Çırpınırdın Karadeniz
Azerin
03:57
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