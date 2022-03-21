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Hüzünlü Azeri Türküleri

Hüzünlü Azeri Türküleri

Azeri Müzikleri

11 Bölüm | 01:00:51
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ceyran

Zeyneb Hanlarova 06:45
02

Arzu Kızım

Zaliha 04:38
03

Bir Gönül Sığdırmışam

Şövket Elekberova 05:22
04

Yalgızam Yalgız

Rashid Behbudov 04:47
05

Ele Bendem

Nezaket Memmedov 08:08
06

Evlerinin Önü Yonca

Nermine Memedova 04:35
07

Ay Gız

İslam Rzayev 05:26
08

Eziz Dostum

Gökmen 06:02
09

Küçelere Su Serpmişem

Azerin 05:34
10

Çırpınırdın Karadeniz

Azerin 03:57
... KAPAT
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