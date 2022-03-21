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Azeri Müzikleri
10 Bölüm | 35:44
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01
Dilbarim
Fuad İbrahimli
03:55
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02
Qal Sana Qurban
Fuad İbrahimli
01:36
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03
Sevgi Dolu Dünyamız
Sura İskenderli
03:28
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04
Möhtac
Sura İskenderli
03:19
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05
Qelbim Senin
Fizuli Fezli
05:03
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06
Gel Ey Gözlerim
Fizuli Fezli
04:59
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07
Derdimi Dinle
Ayten Rasul
03:01
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08
Yanlışımsan
Ayten Rasul
03:15
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09
Hayatımın Parçası
Miro
03:08
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10
Qaça qaça
Miro
04:00
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