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Slow Azeri Müzikleri

Slow Azeri Müzikleri

Azeri Müzikleri

10 Bölüm | 35:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dilbarim

Fuad İbrahimli 03:55
02

Qal Sana Qurban

Fuad İbrahimli 01:36
03

Sevgi Dolu Dünyamız

Sura İskenderli 03:28
04

Möhtac

Sura İskenderli 03:19
05

Qelbim Senin

Fizuli Fezli 05:03
06

Gel Ey Gözlerim

Fizuli Fezli 04:59
07

Derdimi Dinle

Ayten Rasul 03:01
08

Yanlışımsan

Ayten Rasul 03:15
09

Hayatımın Parçası

Miro 03:08
10

Qaça qaça

Miro 04:00
... KAPAT
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