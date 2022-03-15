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Balkan Müzikleri

Balkan Müzikleri

Balkan Müzikleri

15 Bölüm | 47:21
Trumpet ve akordeon müzik aletlerinin sıklıkla kullanıldığı Balkan müzik türünde Rumeli Türk müziği etkileri de görülebilmektedir. İşte o çok sevilen Jarnana ve Ederlezi şarkılarının da yer aldığı Balkan müzikleri çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Trope

Azis 03:30
02

Ohrid Şehri

Lounge 02:29
03

Balkan Melodisi

Lounge 03:08
04

Balkanlardan Esen

Lounge 01:59
05

Balkan Hüznü

Chill 02:31
06

Balkan Müziği

Lounge 02:12
07

Moma Odi Za Voda

Gamze Matracı 03:00
08

Hora Evreiasca

Fanfare Ciocarlia 04:22
09

Jarnana

Lounge 03:43
10

Hera Yeryüzünde Bir Melek

Vangelis Pitsiladis 04:19
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