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Dünya Müzikleri
Balkan Müzikleri
Balkan Müzikleri_
Balkan Müzikleri
Balkan Müzikleri
15 Bölüm | 47:21
Trumpet ve akordeon müzik aletlerinin sıklıkla kullanıldığı Balkan müzik türünde Rumeli Türk müziği etkileri de görülebilmektedir. İşte o çok sevilen Jarnana ve Ederlezi şarkılarının da yer aldığı Balkan müzikleri çalma listesi...
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01
Sen Trope
Azis
03:30
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02
Ohrid Şehri
Lounge
02:29
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03
Balkan Melodisi
Lounge
03:08
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04
Balkanlardan Esen
Lounge
01:59
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05
Balkan Hüznü
Chill
02:31
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06
Balkan Müziği
Lounge
02:12
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07
Moma Odi Za Voda
Gamze Matracı
03:00
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08
Hora Evreiasca
Fanfare Ciocarlia
04:22
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09
Jarnana
Lounge
03:43
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10
Hera
Yeryüzünde Bir Melek
Vangelis Pitsiladis
04:19
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