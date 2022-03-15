Balkan Müzikleri

Balkan Müzikleri 15 Bölüm | 47:21 15 Bölüm | 47:21

Trumpet ve akordeon müzik aletlerinin sıklıkla kullanıldığı Balkan müzik türünde Rumeli Türk müziği etkileri de görülebilmektedir. İşte o çok sevilen Jarnana ve Ederlezi şarkılarının da yer aldığı Balkan müzikleri çalma listesi...