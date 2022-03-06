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Türkçe - Yunanca Şarkılar

Türkçe - Yunanca Şarkılar

Yunan Müzikleri

36 Bölüm | 02:18:00
Yunanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş şarkıların orijinallerini ve Türkçe versiyonlarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte popüler şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ağladıkça

Ahmet Kaya 04:46
02

Duydum Ki Unutmuşsun

Muazzez Ersoy 03:42
03

Vazgeçtim

Sezen Aksu 00:00
04

Biri Bana Gelsin

Ferhat Göçer 03:47
05

Özledim

Murat Boz 04:24
06

Thelo Na Se Do

Despina Vandi 05:01
07

Seni Severdim (Yaşar Düet)

Yıldız Usmonova 04:30
08

Aşka Yürek Gerek

Mustafa Sandal 05:46
09

Anaveis Foties

Despina Vandi 04:59
10

Güllerim Soldu

Sezen Aksu 04:28
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