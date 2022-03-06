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Dünya Müzikleri
Yunan Müzikleri
Türkçe - Yunanca Şarkılar
Türkçe - Yunanca Şarkılar
Yunan Müzikleri
36 Bölüm | 02:18:00
Yunanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş şarkıların orijinallerini ve Türkçe versiyonlarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte popüler şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Ağladıkça
Ahmet Kaya
04:46
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02
Duydum Ki Unutmuşsun
Muazzez Ersoy
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Turgut Yarkent
Besteci:
Selahattin Altınbaş
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03
Vazgeçtim
Sezen Aksu
00:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Ara Dinkçiyan
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04
Biri Bana Gelsin
Ferhat Göçer
03:47
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05
Özledim
Murat Boz
04:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fettah Can
Besteci:
Fettah Can
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06
Thelo Na Se Do
Despina Vandi
05:01
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07
Seni Severdim (Yaşar Düet)
Yıldız Usmonova
04:30
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08
Aşka Yürek Gerek
Mustafa Sandal
05:46
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Söz yazarı:
Sibel Alaş
Besteci:
Phoebus Tassopoulus
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09
Anaveis Foties
Despina Vandi
04:59
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10
Güllerim Soldu
Sezen Aksu
04:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
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