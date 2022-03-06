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Yunanca Aşk Şarkıları

Yunanca Aşk Şarkıları

Yunan Müzikleri

10 Bölüm | 39:05
En güzel Yunanca aşk şarkılarını senin için derledik. İşte Anna Vissi ve Despina Vandi gibi ünlü Yunan müzisyenlerinin de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Thelo Na Se Do

Despina Vandi 05:01
02

Ola Kala

Sakis Ruvas 03:20
03

Shake İt

Sakis Ruvas 03:09
04

Mila Tis

Sakis Ruvas 04:52
05

Poso S'agapo

Nikos Vertis 04:13
06

An Eisai Ena Asteri

Nikos Vertis 04:49
07

To Nisi

Despina Vandi 04:34
08

Ukrayna temsilcisi BM Konseyi’ne damga vurdu! ‘Rus askerlerin cesetlerini göndereceğiz!’ / 26.02.22

Sabah 01:39
09

Sentonia

Anna Vissi 03:45
10

Psychedelia

Anna Vissi 03:43
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