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Yunanca Aşk Şarkıları
Yunan Müzikleri
10 Bölüm | 39:05
En güzel Yunanca aşk şarkılarını senin için derledik. İşte Anna Vissi ve Despina Vandi gibi ünlü Yunan müzisyenlerinin de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Thelo Na Se Do
Despina Vandi
05:01
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02
Ola Kala
Sakis Ruvas
03:20
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03
Shake İt
Sakis Ruvas
03:09
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04
Mila Tis
Sakis Ruvas
04:52
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05
Poso S'agapo
Nikos Vertis
04:13
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06
An Eisai Ena Asteri
Nikos Vertis
04:49
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07
To Nisi
Despina Vandi
04:34
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08
Ukrayna temsilcisi BM Konseyi’ne damga vurdu! ‘Rus askerlerin cesetlerini göndereceğiz!’ / 26.02.22
Sabah
01:39
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09
Sentonia
Anna Vissi
03:45
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10
Psychedelia
Anna Vissi
03:43
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