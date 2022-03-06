Yunanca Aşk Şarkıları

Yunan Müzikleri 10 Bölüm | 39:05 10 Bölüm | 39:05

En güzel Yunanca aşk şarkılarını senin için derledik. İşte Anna Vissi ve Despina Vandi gibi ünlü Yunan müzisyenlerinin de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...