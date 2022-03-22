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Eurovision Şarkıları | Türkiye
Eurovision Şarkıları | Türkiye
Eurovision Müzikleri
13 Bölüm | 39:45
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01
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Hadise
03:03
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02
Diday Diday Day
MFÖ
02:57
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03
Deli
Mor Ve Ötesi
03:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mor Ve Ötesi
Besteci:
Mor Ve Ötesi
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04
We Could Be The Same
Manga
02:59
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05
Süper Star
Sibel Tüzün
03:00
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06
Sevince (1978)
Nazar
02:42
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07
Seninle Bir Dakika (Eurovision Version)
Semiha Yankı
02:55
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08
Petrol
Ajda Pekkan
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şanar Yurtatapan
Besteci:
Atilla Özdemiroğlu
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09
Live It Up
Yüksek Sadakat
02:56
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10
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Şebnem Peker
02:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zerrin Alporal
Besteci:
Levent Çoker
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