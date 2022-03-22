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Eurovision Şarkıları | Türkiye

Eurovision Şarkıları | Türkiye

Eurovision Müzikleri

13 Bölüm | 39:45
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Düm Tek Tek

Hadise 03:03
02

Diday Diday Day

MFÖ 02:57
03

Deli

Mor Ve Ötesi 03:04
04

We Could Be The Same

Manga 02:59
05

Süper Star

Sibel Tüzün 03:00
06

Sevince (1978)

Nazar 02:42
07

Seninle Bir Dakika (Eurovision Version)

Semiha Yankı 02:55
08

Petrol

Ajda Pekkan 04:25
09

Live It Up

Yüksek Sadakat 02:56
10

Dinle

Şebnem Peker 02:50
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