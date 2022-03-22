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Dünya Müzikleri
Eurovision Müzikleri
Eurovision'un En İyi 20 Şarkısı
Eurovision'un En İyi 20 Şarkısı
Eurovision Müzikleri
13 Bölüm | 38:42
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01
Always
Aysel Teymurzade,Arash
03:01
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02
1944
Jamala
03:01
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03
Amar Pelos Dois
Salvador Sobral
02:45
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04
Only Teardrops
Emmelie de Forest
03:01
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05
Running Scared
Ell & Nikki
03:00
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06
Molitva
Marija Serifovic
03:03
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07
Everyway That I Can (Eurovision Version)
Sertab Erener
02:50
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08
Wild Dances
Ruslana
03:03
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09
Euphoria
Loreen
03:01
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