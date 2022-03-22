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Eurovision'un En İyi 20 Şarkısı

Eurovision'un En İyi 20 Şarkısı

Eurovision Müzikleri

13 Bölüm | 38:42
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Always

Aysel Teymurzade,Arash 03:01
02

1944

Jamala 03:01
03

Amar Pelos Dois

Salvador Sobral 02:45
04

Only Teardrops

Emmelie de Forest 03:01
05

Running Scared

Ell & Nikki 03:00
06

Molitva

Marija Serifovic 03:03
07

Everyway That I Can (Eurovision Version)

Sertab Erener 02:50
08

Wild Dances

Ruslana 03:03
09

Euphoria

Loreen 03:01
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