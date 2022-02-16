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Duygusal Hint Şarkıları
Duygusal Hint Şarkıları
Hint Müzikleri
10 Bölüm | 38:29
Duygusal Hint şarkılarını senin için derledik. İşte sözlü ve sözsüz Hint şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Hint Rüzgarı
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04:26
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02
Hindistan Ruhu
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02:18
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03
Hint Okyanusu Sessizliği
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06:10
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04
Duygusal Hint Müziği
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02:28
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05
Mumbai Yalnızlığı
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03:15
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06
Hüznün Rüyası
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02:10
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07
Hamari Adhuri Kahani
Arijit Singh
05:44
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08
Saiyaara
Tarannum Mallik
03:30
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09
Teri Meri
Rahat Fateh Ali Khan
03:27
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10
Dard-E-Tanhai
Nouman Javaid
05:01
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