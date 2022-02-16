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Duygusal Hint Şarkıları

Duygusal Hint Şarkıları

Hint Müzikleri

10 Bölüm | 38:29
Duygusal Hint şarkılarını senin için derledik. İşte sözlü ve sözsüz Hint şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hint Rüzgarı

Chill 04:26
02

Hindistan Ruhu

Chill 02:18
03

Hint Okyanusu Sessizliği

Chill 06:10
04

Duygusal Hint Müziği

Chill 02:28
05

Mumbai Yalnızlığı

Chill 03:15
06

Hüznün Rüyası

Chill 02:10
07

Hamari Adhuri Kahani

Arijit Singh 05:44
08

Saiyaara

Tarannum Mallik 03:30
09

Teri Meri

Rahat Fateh Ali Khan 03:27
10

Dard-E-Tanhai

Nouman Javaid 05:01
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