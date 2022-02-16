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Eski Hint Şarkıları
Hint Müzikleri
10 Bölüm | 41:12
90'lı ve 2000'li yılların efsaneleşmiş Hint şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte o unutulmayan Hint şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Chori Chori Hum Gori Se
Udit Narayan
06:27
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02
Why This Kolaveri Di
Dhanush
04:08
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03
Addictive
Truth Hurts
03:45
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04
Teri Meri Dori
Sonali Vajpayee
03:53
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05
Ring Ring Ringa
A. R. Rahman
04:28
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06
Let The Music Play
Shamur
03:17
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07
Mundian To Bach Ke
Panjabi MC
03:58
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08
Mere Naseeb Mein (Remix)
Baby H
04:19
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09
Kaliyon Ka Chaman
Harry Anand
04:08
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10
Bhangra Knights
Bhangra Knights vs Husan
02:49
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