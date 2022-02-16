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Eski Hint Şarkıları

Eski Hint Şarkıları

Hint Müzikleri

10 Bölüm | 41:12
90'lı ve 2000'li yılların efsaneleşmiş Hint şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte o unutulmayan Hint şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Chori Chori Hum Gori Se

Udit Narayan 06:27
02

Why This Kolaveri Di

Dhanush 04:08
03

Addictive

Truth Hurts 03:45
04

Teri Meri Dori

Sonali Vajpayee 03:53
05

Ring Ring Ringa

A. R. Rahman 04:28
06

Let The Music Play

Shamur 03:17
07

Mundian To Bach Ke

Panjabi MC 03:58
08

Mere Naseeb Mein (Remix)

Baby H 04:19
09

Kaliyon Ka Chaman

Harry Anand 04:08
10

Bhangra Knights

Bhangra Knights vs Husan 02:49
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