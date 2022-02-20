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7/24 Dinle
Dünya Müzikleri
Hint Müzikleri
Mumbai
Mumbai
Hint Müzikleri
9 Bölüm | 21:43
Hindistan'ın gözdelerinden biri olan Mumbai'nin eşsiz güzelliğini notalarda hissedebileceğin çalma listesi... İşte Geleneksel Hint müziğinin Mumbai'yle harmanlanmış tınıları...
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01
Mumbai Yalnızlığı
Chill
03:15
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02
Hindistan Müziği
Lounge
02:50
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03
Müziğin Dansı
Lounge
01:58
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04
Elephanta Mağaraları
Lounge
01:48
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05
Marine Drive
Lounge
01:22
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06
Bom Bahia
Chill
03:33
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07
Modern Hindistan
Lounge
02:34
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08
Mumbai Sokakları
Lounge
02:26
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09
Mumbai
Lounge
01:57
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