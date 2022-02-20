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7/24 Dinle Dünya Müzikleri Hint Müzikleri Mumbai
Mumbai

Mumbai

Hint Müzikleri

9 Bölüm | 21:43
Hindistan'ın gözdelerinden biri olan Mumbai'nin eşsiz güzelliğini notalarda hissedebileceğin çalma listesi... İşte Geleneksel Hint müziğinin Mumbai'yle harmanlanmış tınıları...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mumbai Yalnızlığı

Chill 03:15
02

Hindistan Müziği

Lounge 02:50
03

Müziğin Dansı

Lounge 01:58
04

Elephanta Mağaraları

Lounge 01:48
05

Marine Drive

Lounge 01:22
06

Bom Bahia

Chill 03:33
07

Modern Hindistan

Lounge 02:34
08

Mumbai Sokakları

Lounge 02:26
09

Mumbai

Lounge 01:57
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