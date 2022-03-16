×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dünya Müzikleri İskandinav Müzikleri Enstrümantal İskandinav Müzikleri
Enstrümantal İskandinav Müzikleri

Enstrümantal İskandinav Müzikleri

İskandinav Müzikleri

12 Bölüm | 32:33
Akordeon ve arp gibi müzik aletlerinin armonisiyle oluşan eşsiz İskandinav müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte enstrümantal İskandinav müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Orta Çağ' da Bahar Kutlaması

Enstrümantal 02:47
02

Kuzey Adamlarının Şarkısı

Enstrümantal 02:38
03

Odin'in Savaşı

Enstrümantal 02:48
04

Vikingler

Enstrümantal 02:25
05

Görkemli Kuzey Işıkları

Enstrümantal 02:17
06

Enstrümantal İskandinav Müziği

Enstrümantal 02:53
07

Özgürlüğe Doğru

Enstrümantal 02:25
08

İskandinav Mitolojisi

Enstrümantal 02:29
09

Ragnarök Efsanesi

Enstrümantal 02:20
10

Asil Savaşçılar

Enstrümantal 03:05
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

İrlanda Müzikleri
Finlandiya Müzikleri
Danimarka Müzikleri
İskoçya Müzikleri
İskandinav Müzikleri
Norveç Müzikleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı