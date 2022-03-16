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Dünya Müzikleri
İskandinav Müzikleri
Enstrümantal İskandinav Müzikleri
Enstrümantal İskandinav Müzikleri
İskandinav Müzikleri
12 Bölüm | 32:33
Akordeon ve arp gibi müzik aletlerinin armonisiyle oluşan eşsiz İskandinav müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte enstrümantal İskandinav müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Orta Çağ' da Bahar Kutlaması
Enstrümantal
02:47
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02
Kuzey Adamlarının Şarkısı
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02:38
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03
Odin'in Savaşı
Enstrümantal
02:48
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04
Vikingler
Enstrümantal
02:25
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05
Görkemli Kuzey Işıkları
Enstrümantal
02:17
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06
Enstrümantal İskandinav Müziği
Enstrümantal
02:53
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07
Özgürlüğe Doğru
Enstrümantal
02:25
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08
İskandinav Mitolojisi
Enstrümantal
02:29
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09
Ragnarök Efsanesi
Enstrümantal
02:20
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10
Asil Savaşçılar
Enstrümantal
03:05
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