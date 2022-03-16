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Finlandiya Müzikleri

Finlandiya Müzikleri

İskandinav Müzikleri

12 Bölüm | 46:10
Kantele gibi telli çalgılarla birlikte üflemeli çalgıları da içinde barındıran Finlandiya müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Finlandiya müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vuoretkin Murtuu

Hanna Pakarinen 03:09
02

Vettä Vasten

Indica 06:08
03

Scarlett

Indica 03:58
04

Sata Salamaa

Virve Rosti 03:04
05

Oon voimissain

Virve Rosti 03:48
06

Niin Sua Rakastan

Sonja Lumme 04:40
07

Niin Kaunis On Taivas

Jasmine 02:59
08

Jokapäiväinen

Hanna Pakarinen 04:01
09

Du Gav Mig Sånger

Ami Aspelund 04:19
10

Rakkauden jälkeen

Carola Standertskjöld 03:32
... KAPAT
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