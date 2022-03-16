Finlandiya Müzikleri

İskandinav Müzikleri 12 Bölüm | 46:10 12 Bölüm | 46:10

Kantele gibi telli çalgılarla birlikte üflemeli çalgıları da içinde barındıran Finlandiya müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Finlandiya müziklerinin yer aldığı çalma listesi...