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Finlandiya Müzikleri
Finlandiya Müzikleri
İskandinav Müzikleri
12 Bölüm | 46:10
Kantele gibi telli çalgılarla birlikte üflemeli çalgıları da içinde barındıran Finlandiya müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Finlandiya müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Vuoretkin Murtuu
Hanna Pakarinen
03:09
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02
Vettä Vasten
Indica
06:08
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03
Scarlett
Indica
03:58
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04
Sata Salamaa
Virve Rosti
03:04
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05
Oon voimissain
Virve Rosti
03:48
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06
Niin Sua Rakastan
Sonja Lumme
04:40
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07
Niin Kaunis On Taivas
Jasmine
02:59
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08
Jokapäiväinen
Hanna Pakarinen
04:01
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09
Du Gav Mig Sånger
Ami Aspelund
04:19
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10
Rakkauden jälkeen
Carola Standertskjöld
03:32
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