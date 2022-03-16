×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dünya Müzikleri İskandinav Müzikleri İskoçya Müzikleri
İskoçya Müzikleri

İskoçya Müzikleri

İskandinav Müzikleri

10 Bölüm | 58:28
İskoç müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte İskoçya şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Orta Çağ Hikayesi

Enstrümantal 02:29
02

Beyaz Diş - Dünyanın Duvarı Jack London

Turkuvaz Kitap 25:55
03

Kelt Müziği

Chill 04:05
04

Glasgow Gezisi

Chill 03:02
05

İskoçya Dansı

Lounge 02:44
06

Edinburgh Parıltısı

Enstrümantal 07:36
07

İskoç Gaydasının Sesi

Enstrümantal 02:30
08

Callanish Taşlarının Büyüsü

Enstrümantal 05:22
09

Geleneksel İskoçya Müziği

Enstrümantal 02:10
10

Bir Prensesin Aşkına

Enstrümantal 02:35
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

İrlanda Müzikleri
Finlandiya Müzikleri
Danimarka Müzikleri
İskandinav Müzikleri
Enstrümantal İskandinav Müzikleri
Norveç Müzikleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı