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İskoçya Müzikleri
İskoçya Müzikleri
İskandinav Müzikleri
10 Bölüm | 58:28
İskoç müzik kültürüne ait şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte İskoçya şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Orta Çağ Hikayesi
Enstrümantal
02:29
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02
Beyaz Diş - Dünyanın Duvarı
Jack London
Turkuvaz Kitap
25:55
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03
Kelt Müziği
Chill
04:05
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04
Glasgow Gezisi
Chill
03:02
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05
İskoçya Dansı
Lounge
02:44
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06
Edinburgh Parıltısı
Enstrümantal
07:36
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07
İskoç Gaydasının Sesi
Enstrümantal
02:30
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08
Callanish Taşlarının Büyüsü
Enstrümantal
05:22
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09
Geleneksel İskoçya Müziği
Enstrümantal
02:10
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10
Bir Prensesin Aşkına
Enstrümantal
02:35
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