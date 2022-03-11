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Brezilya Müzikleri

Brezilya Müzikleri

Latin Müzikleri

13 Bölüm | 43:09
Lambada dansıyla ünlü Brezilya'nın en sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Kaoma ve Carrapicho'nun da çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ai se eu te pego

Michel Telo 02:46
02

Chiki Chiki Ta

Carrapicho 03:29
03

Lambada

Kaoma 03:26
04

Chuva Chover

Paula Fernandes 04:10
05

Pra Voce

Paula Fernandes 03:37
06

Na Hora de Amar

Gusttavo Lima 05:28
07

Balada

Gusttavo Lima 03:23
08

Salvador Güneşi

Chill 02:56
09

Sabahın İlk Işıkları

Chill 03:19
10

Açık Hava Partisi

Lounge 02:59
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