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Brezilya Müzikleri
Latin Müzikleri
13 Bölüm | 43:09
Lambada dansıyla ünlü Brezilya'nın en sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Kaoma ve Carrapicho'nun da çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Ai se eu te pego
Michel Telo
02:46
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02
Chiki Chiki Ta
Carrapicho
03:29
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03
Lambada
Kaoma
03:26
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04
Chuva Chover
Paula Fernandes
04:10
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05
Pra Voce
Paula Fernandes
03:37
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06
Na Hora de Amar
Gusttavo Lima
05:28
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07
Balada
Gusttavo Lima
03:23
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08
Salvador Güneşi
Chill
02:56
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09
Sabahın İlk Işıkları
Chill
03:19
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10
Açık Hava Partisi
Lounge
02:59
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