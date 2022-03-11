Küba Müzikleri

Latin Müzikleri 13 Bölüm | 50:45 13 Bölüm | 50:45

İspanyol şarkılarının da özelliklerini içerisinde barından Küba müziklerini senin için derledik. İşte çok sevilen Chan Chan ve Hasta Siempre şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...