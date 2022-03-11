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Dünya Müzikleri
Latin Müzikleri
Küba Müzikleri
Küba Müzikleri
Latin Müzikleri
13 Bölüm | 50:45
İspanyol şarkılarının da özelliklerini içerisinde barından Küba müziklerini senin için derledik. İşte çok sevilen Chan Chan ve Hasta Siempre şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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01
Veinte Anos
Omara Portuondo,Buena Vista Social Club
03:27
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02
Hasta Siempre
Carlos Puebla
03:45
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03
El Cuarto de Tula
Buena Vista Social Club
07:28
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04
Chan Chan
Buena Vista Social Club
04:20
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05
Küba ve Havana Şarkıları
Lounge
10:00
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06
Küba Müziği
Lounge
02:49
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07
Parti Anı
Lounge
02:03
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08
Küba Havası
Lounge
02:44
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09
Salsa Zamanı
Lounge
02:21
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