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Küba Müzikleri

Küba Müzikleri

Latin Müzikleri

13 Bölüm | 50:45
İspanyol şarkılarının da özelliklerini içerisinde barından Küba müziklerini senin için derledik. İşte çok sevilen Chan Chan ve Hasta Siempre şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Veinte Anos

Omara Portuondo,Buena Vista Social Club 03:27
02

Hasta Siempre

Carlos Puebla 03:45
03

El Cuarto de Tula

Buena Vista Social Club 07:28
04

Chan Chan

Buena Vista Social Club 04:20
05

Küba ve Havana Şarkıları

Lounge 10:00
06

Küba Müziği

Lounge 02:49
07

Parti Anı

Lounge 02:03
08

Küba Havası

Lounge 02:44
09

Salsa Zamanı

Lounge 02:21
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