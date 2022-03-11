Meksika Müzikleri

Latin Müzikleri 8 Bölüm | 23:23 8 Bölüm | 23:23

Geleneksel bir Meksika müzik türü olan Mariachi; corrido, cumbia, bolero, sonat, vals ve polka gibi birçok alt türü de içinde barındırıyor. İşte bu müzik türleriyle harmanlanmış Meksika müziklerinin yer aldığı çalma listesi...