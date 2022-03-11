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Meksika Müzikleri

Meksika Müzikleri

Latin Müzikleri

8 Bölüm | 23:23
Geleneksel bir Meksika müzik türü olan Mariachi; corrido, cumbia, bolero, sonat, vals ve polka gibi birçok alt türü de içinde barındırıyor. İşte bu müzik türleriyle harmanlanmış Meksika müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mexico City

Lounge 03:06
02

Meksika Dans Müziği

Lounge 03:30
03

Matalas

Alejandro Fernández 02:57
04

Adios Amor

Christian Nodal 03:21
05

Ya No Somos Ni Seremos

Christian Nodal 03:16
06

La Bamba

Los Lobos 02:17
07

Meksika Enerjisi

Lounge 02:40
08

Are You With Me

Lost Frequencies 02:16
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