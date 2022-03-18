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Rus Halk Müzikleri

Rus Halk Müzikleri

Rus Müzikleri

10 Bölüm | 32:33
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Orta Çağ Rus Halk Müziği

Enstrümantal 02:32
02

Modern Rus Halk Müziği

Lounge 03:49
03

Polyushka Polye (Rus Halk Şarkısı)

Enstrümantal 03:24
04

Padanaya Blokov

Kevin MacLeod 02:07
05

Polyushka Polye

Origa 05:09
06

Kuban Kozak Şarkısı (Tam Shli Dva Brata)

Lounge 02:34
07

Katyuşa

Lounge 02:27
08

Kalinka

Ivan Rebroff 03:58
09

Geleneksel Rus Müziği

Enstrümantal 03:00
10

Kogda My Byli Na Voyne

Dobranotch 03:33
... KAPAT
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