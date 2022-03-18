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Rus Müzikleri
10 Bölüm | 32:33
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01
Orta Çağ Rus Halk Müziği
Enstrümantal
02:32
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02
Modern Rus Halk Müziği
Lounge
03:49
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03
Polyushka Polye (Rus Halk Şarkısı)
Enstrümantal
03:24
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04
Padanaya Blokov
Kevin MacLeod
02:07
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05
Polyushka Polye
Origa
05:09
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06
Kuban Kozak Şarkısı (Tam Shli Dva Brata)
Lounge
02:34
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07
Katyuşa
Lounge
02:27
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08
Kalinka
Ivan Rebroff
03:58
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09
Geleneksel Rus Müziği
Enstrümantal
03:00
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10
Kogda My Byli Na Voyne
Dobranotch
03:33
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