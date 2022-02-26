Dursun Ali Erzincanlı

Asr-ı Saadette çocuk olmak Ümmü Halid olmak Halid bin Said'in küçük kızı Kırmızı bir elbise var üzerinde Ve babasıyla beraber ALLAH(CC) Rasulü'nün huzurunda Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için Efendimiz, onu görünce; ‘Sene! Sene!'diye sesleniyor ona Habeş dilinde ‘güzel kız' anlamında Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid, Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor Ve bir ara sırtındaki Peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor Halid bin Said hemen müdahale ediyor kızına Ama Hz. Peygamber ona engel oluyor; ‘Bırak oynasın'diyor Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti, Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı Bana Ümmü Halid'i getirin buyurdular Ümmü Halid getirilince, Elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez; ‘Bunu giy üzerinde eskisin'dediler Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek ‘Ümmü Halid! Bak bu güzel, bu çok güzel'dediler Asr-ı Saadette çocuk olmak Abdullah, Ubeydullah veya kesir olmak, Hz. Abbas'ın çocukları, Fahr-i Kainat onları yan yana dizer, Sonra karşılarına geçer ve Kim benim yanıma daha önce gelirse, Ona şunu şunu verecem derdi, Onlarda koşarak gelir Hz. Peygamber'in sırtına tırmanır Göğsünün üzerine çıkarlardı Hz. Peygamber'de onları öpüp bağrına basardı Abdullah bin Cafer anlatıyor, Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada Rasulullah yanımızdan geçti Beni gördüklerinde şu çocuğu bana uzatınız buyurdular Beni bineğinin önüne oturttular Sonra da Kusemi göstererek şimdide şunu uzatınız dediler Ve onuda terkisine bindirdiler Sonra da Fahr-i Kainat başımı üç kere sıvazladılar Her sıvazlamada da EY RABBİM(CC) Sen Caferin yokluğunu çocuklarına hissettirme Ve onun yerini Sen doldur diye dua ettiler Asr-ı Saadette çocuk olmak Hasan Hüseyin olmak Efendimiz'in gül demetleri Selman i Farisi anlatıyor Bir gün Rasulullah'la birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü Eymen gelerek Ya Rasulallah Hasan'la Hüseyin kayboldular dedi Hz. Peygamber etrafında oturan bizlere Kalkınız ve oğullarımı arayınız buyurdu Ve herkes bir tarafa dağıldı Ben de Hz. Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim Bir dağın eteğine kadar geldik Bir de ne görelim Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar Hz. Peygamber onların yanına gitti Onları birbirlerinden ayırdı Yüzlerini okşayıp şöyle dedi Annem Babam size kurban olsun Siz ikiniz ALLAH(CC)katında ne kadar değerli ve şereflisiniz Sonra da birini sağa öbürünü de sol omuzuna aldı Onları böyle görünce ben dedim ki Cennet sizlerin olsun ne güzel bir bineğiniz var böyle Rasulullah da şöyle buyurdu Ama onlarda ne güzel binicidirler Asr-ı Saadette çocuk olmak Ümame olmak Hz. Zeyneb'in küçük kızı Efendimiz'in bir başka gülü Fahr-i Kainat onu çok seviyor Ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor Öyleki ALLAH(CC)Rasulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor Rükuya eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor Kalkarken de yine dedesinin sırtında Ve bir gün oluyor Ümame hastadır Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır Hz. Zeynep Babasının gelmesi için haberci gönderir Hz. Peygamber torununu son kez görecektir İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar Ve ona sokulur ALLAH(CC)Rasulü onu bu halde görünce Gözlerinden yaşlar boşalır Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak Veya Asr-ı Saadette çocuk olmak