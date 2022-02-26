Asr-ı Saadette Çocuk Olmak Şarkı Sözleri
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Dursun Ali Erzincanlı
Asr-ı Saadette Çocuk Olmak
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Asr-ı Saadette çocuk olmak
Ümmü Halid olmak
Halid bin Said'in küçük kızı
Kırmızı bir elbise var üzerinde
Ve babasıyla beraber ALLAH(CC) Rasulü'nün huzurunda
Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için Efendimiz, onu görünce;
‘Sene! Sene!'diye sesleniyor ona
Habeş dilinde ‘güzel kız' anlamında
Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid,
Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor
Ve bir ara sırtındaki Peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor
Halid bin Said hemen müdahale ediyor kızına
Ama Hz. Peygamber ona engel oluyor;
‘Bırak oynasın'diyor
Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti,
Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı
Bana Ümmü Halid'i getirin buyurdular
Ümmü Halid getirilince,
Elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez;
‘Bunu giy üzerinde eskisin'dediler
Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek ‘Ümmü Halid! Bak bu güzel, bu çok güzel'dediler
Asr-ı Saadette çocuk olmak
Abdullah, Ubeydullah veya kesir olmak,
Hz. Abbas'ın çocukları,
Fahr-i Kainat onları yan yana dizer,
Sonra karşılarına geçer ve
Kim benim yanıma daha önce gelirse,
Ona şunu şunu verecem derdi,
Onlarda koşarak gelir
Hz. Peygamber'in sırtına tırmanır
Göğsünün üzerine çıkarlardı
Hz. Peygamber'de onları öpüp bağrına basardı
Abdullah bin Cafer anlatıyor,
Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada
Rasulullah yanımızdan geçti
Beni gördüklerinde şu çocuğu bana uzatınız buyurdular
Beni bineğinin önüne oturttular
Sonra da Kusemi göstererek şimdide şunu uzatınız dediler
Ve onuda terkisine bindirdiler
Sonra da Fahr-i Kainat başımı üç kere sıvazladılar
Her sıvazlamada da
EY RABBİM(CC) Sen Caferin yokluğunu çocuklarına hissettirme
Ve onun yerini Sen doldur diye dua ettiler
Asr-ı Saadette çocuk olmak
Hasan Hüseyin olmak
Efendimiz'in gül demetleri
Selman i Farisi anlatıyor
Bir gün Rasulullah'la birlikte oturduğumuz bir sırada
Ümmü Eymen gelerek Ya Rasulallah
Hasan'la Hüseyin kayboldular dedi
Hz. Peygamber etrafında oturan bizlere
Kalkınız ve oğullarımı arayınız buyurdu
Ve herkes bir tarafa dağıldı
Ben de Hz. Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim
Bir dağın eteğine kadar geldik
Bir de ne görelim
Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar
Hz. Peygamber onların yanına gitti
Onları birbirlerinden ayırdı
Yüzlerini okşayıp şöyle dedi
Annem Babam size kurban olsun
Siz ikiniz ALLAH(CC)katında ne kadar değerli ve şereflisiniz
Sonra da birini sağa öbürünü de sol omuzuna aldı
Onları böyle görünce ben dedim ki
Cennet sizlerin olsun ne güzel bir bineğiniz var böyle
Rasulullah da şöyle buyurdu
Ama onlarda ne güzel binicidirler
Asr-ı Saadette çocuk olmak
Ümame olmak
Hz. Zeyneb'in küçük kızı
Efendimiz'in bir başka gülü
Fahr-i Kainat onu çok seviyor
Ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor
Öyleki ALLAH(CC)Rasulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor
Rükuya eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor
Kalkarken de yine dedesinin sırtında
Ve bir gün oluyor Ümame hastadır
Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır
Hz. Zeynep Babasının gelmesi için haberci gönderir
Hz. Peygamber torununu son kez görecektir
İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca
Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar
Ve ona sokulur
ALLAH(CC)Rasulü onu bu halde görünce
Gözlerinden yaşlar boşalır
Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak
Veya Asr-ı Saadette çocuk olmak