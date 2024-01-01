Dursun Özdil

Deryanın İçinde Deryanın İçinde Durma Yalınız Beri Gel Arkadaş Ağı Değiştir Yarım Asrı Geçti Emek Verdiğin Meyve Yemediysen Bağı Değiştir Bilirsin Dağın Başı Dumandır Tüm Dağları Devirecek Zamandır Yanında Yatanı Kaldır Uyandır *** Dikil Karşısına Dağı Değiştir Der Zamani Herkes Kardeş Olursa Sevgiyi Barışı Ararsa Bulursa Eskimiş Çürümüş Nerde Ne Varsa Düşünme At Gitsin Çağı Değiştir

Perişan Bre gönül neden sitem edersin Kendin ettin kendin buldun nedeyim Kabahatı başkasına sürersin Kendin ettin kendin buldun nedeyim *** Oy oy gariban Oy oy yetimcan Oy oy perişan *** Kader diye diye boyun bükersin Onun için duman olur tütersin Anlamadım neden gönül böylesin Kendin ettin kendin buldun nedeyim *** Oy oy gariban Oy oy yetimcan Oy oy perişan *** Şu Özdil'i ne hallere düşürdün Baharımı kış eyledin üşüdüm Vel hasılı gönül yolu şaşırdın Kendin ettin kendin buldun nedeyim *** Oy oy gariban Oy oy yetimcan Oy oy perişan

Ben Mi İstedim Yüreğimde Sevda Gönlümde Gam Var Bu Derdi Cefayı Ben Mi İstedim Göz Yaşlarım Haldan Anlamaz Oldu Gizli Gizli Ağlamayı Ben Mi İstedim *** Çalılara Dönmüş Ömrümün Gülü Baykuş Fırsat Konmuş Kovar Bülbülü Aksi Haber Verdi Seherin Yeli Dalga Dalga Savrulmayı Ben Mi İstedim *** Özdilim Hasretin Eritti Beni Birileri Engelledi Gülmemi En Sonunda Hedef Seçtin Sinemi Yüreğimden Vurulmayı Ben Mi İstedim

Güzel Dostum Güzel dostum sana bura haramdır dedim Bu kuru dağlarda hey hey taşı bekleme Bir dilim ekmeğe hey hey eyleme minnet Namerdin verdiği hey hey aşı bekleme *** O engin gönlüne hey hey olam teselli Eziktir yüreğin hey hey gözlerin nemli Buraların karı karı rüzgarı deli Durma oralarda hey hey kışı bekleme *** Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme Durma oralarda hey hey kışı bekleme *** Buhar olur yağmur yağmurlarla yağarsın Özdil'im şafaklar açsın tanlar ağarsın Başkaları için için neden yanarsın Sana yaren olan olan kişi bekleme *** Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme Buralarda karı karı kışı bekleme

Bir Kartalın Pençesinden Bir kartalın pençesinde Bir güvercin çırpınıyor Yara almış ensesinden Bir güvercin çırpınıyor *** Güvercinim güvercinim Noldu sana biriciğim Sen orada ben burada Yanar durur yüreciğim *** Güvercinim almış pençe Fırsat bulamaz ki kaça Kanatları paramparça Bir güvercin çırpınıyor *** Yuvadan uçmuştu yeni Bekliyordu güzel günü Al kanlar içinde teni Bir güvercin çırpınıyor *** Özdil'im bu kartal yine Vurur zalım döne döne Dur diyen yok mudur buna Bir güvercin çırpınıyor

Gel Gel Yaralandım dört bir yandan Şu halimi sormaya gel Issız kaldım bir odada Hallarım görmeye gel N'olur birgün görmeye gel *** Arı her çiçekten eder balı Derbeder edermi gülü Ağaçlarım oldu çalı N'olur bir su vermeye gel Hallarımı sormaya gel Kaynak: Dursun Özdil

Üzülme Yarim Kara günler gelir geçer Üzülme canım üzülme Engin uçan kalmaz naçar Üzülme canım üzülme *** Karlar yağar beyaz olur Kış biter bahar yaz olur Dar günün ömrü az olur Üzülme gülüm üzülme *** Balı zehirdir namerdin Ömrümü aşk eder yerin Elbet bir gün allah kerim Üzülme canım üzülme *** Karlar yağar beyaz olur Kış biter bahar yaz olur Dar günün ömrü az olur Üzülme gülüm üzülme *** Özdil’ im gözlerimde yaş Sil yaşların yavaş yavaş Yardımcımız hacı bektaş Üzülme yarim üzülme *** Karlar yağar beyaz olur Kış biter bahar yaz olur Dar günün ömrü az olur Üzülme gülüm üzülme

Uzakların Türküsü Karanlık bir akşam üstü Hüzünlü gezer olmuşum Gözüm dalar uzaklara Bir hayal rüya olmuşum *** Şehir yanar deniz susar Fabrikalar zehir kusar Bize benzemez buralar Kendime diyar olmuşum *** Başında savunan insan Gündeme gelir isyan Özdilim yıpranmış bu can Bir hayli ziyan olmuşum