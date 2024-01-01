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7/24 Dinle Baba Derviş

Baba Derviş Şarkı Sözleri

Dursun Özdil Baba Derviş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dursun Özdil Baba Derviş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Baba Derviş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dursun Özdil

Dursun Özdil

Baba Derviş

  • Gel Gel

  • Perişan

  • Ben Mi İstedim

  • Güzel Dostum

  • Bir Kartalın Pençesinden

  • Baba Derviş

  • Üzülme Yarim

  • Deryanın İçinde

  • Uzakların Türküsü

  • Zalim

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