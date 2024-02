Dursun Özdil

Bir Kartalın Pençesinden Bir kartalın pençesinde Bir güvercin çırpınıyor Yara almış ensesinden Bir güvercin çırpınıyor *** Güvercinim güvercinim Noldu sana biriciğim Sen orada ben burada Yanar durur yüreciğim *** Güvercinim almış pençe Fırsat bulamaz ki kaça Kanatları paramparça Bir güvercin çırpınıyor *** Yuvadan uçmuştu yeni Bekliyordu güzel günü Al kanlar içinde teni Bir güvercin çırpınıyor *** Özdil'im bu kartal yine Vurur zalım döne döne Dur diyen yok mudur buna Bir güvercin çırpınıyor

Tam Da Bugün Sana değer de geçer Beni deler de geçer Seyreden, güler de geçer *** Her gece daha yorgun Her sabah daha kırgın Tam da bugün çok yalnız *** Hep aynı başlıyor, bitiyor ve İki kişiden biri vazgeçiyor ve Biri hep daha çok, çok seviyor be *** Aynı başlıyor, bitiyor ve İki kişiden biri vazgeçiyor ve Biri hep daha çok, çok seviyor be *** Unutulur da gider Acı içine döner Sonra bir gün, geri döner *** Yerini hatırlarsın İzi artık yoksa da Tam da bugün işte o gündür *** Hep aynı başlıyor, bitiyor ve İki kişiden biri vazgeçiyor ve Biri hep daha çok, çok seviyor be *** Aynı başlıyor, bitiyor ve İki kişiden biri vazgeçiyor ve Biri hep daha çok, çok seviyor be *** Başlıyor, bitiyor ve İki kişiden biri vazgeçiyor ve Biri hep daha çok, çok seviyor be *** Sana değer de geçer Beni deler de geçer Seyreden, güler de geçer

Boş Yere Bomboş, kalbimin odaları bomboş Halsiz hissiz, nasıl bu kadar loş? Gece insafsız, benden bile sarhoş Sabahladım, yedi gece durmadan üst üste Gittiği yerden arar diye Çok vicdansız, geceden bile sarhoş *** Fazla, hep dahasına meyilimiz Bakma, bize düşman kendimiziz Fazla, hep dahasına meyilimiz Bakma, bize düşman kendimiziz *** Ben sana nerden tutuldum? Yokluğunda hem nasıl duruldum? Sağ elimi solumla avuttum Boş yere, boş yere *** Ben sana nerden tutuldum? Yokluğunda hem nasıl duruldum? Sağ elimi solumla avuttum Boş yere, boş yere Hep boş yere, boş yere *** Kızmam, eloğlu değilsin ki Şahaneyim demedin ki Olmadı kabul, farkındayız en azından *** Fazla, hep dahasına meyilimiz Bakma, bize düşman kendimiziz Fazla, hep dahasına meyilimiz Bakma, bize düşman kendimiziz *** Ben sana nerden tutuldum? Yokluğunda hem nasıl duruldum? Sağ elimi solumla avuttum Boş yere, boş yere *** Ben sana nerden tutuldum? Yokluğunda hem nasıl duruldum? Sağ elimi solumla avuttum Boş yere, boş yere *** Hep boş yere, boş yere Ben sana nerden tutuldum? Göz göre göre nasıl duruldum? Sağ elimi solumla avuttum Boş yere, boş yere Hep boş yere, boş yere

Gol Yetti bu vicdan muhasebesi Oldu olmadı muhakemesi Geçtik iyisinden, vasatından *** Aa düpedüz mahalle baskısı Bitmedi gitti it dalaşı Sıyırttık aklımızın çeperinden *** Büyüdü çocuk, döndü devran İlla diyo'san "Hodri meydan!" Ben hazırım, yok korkum senden Paşam artık kork benden *** N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz O şutu çekip golü atamıyorsak Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz *** N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz O şutu çekip golü atamıyorsak Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz *** Sıska mı kalsın hayallerimiz Ne münasebet, tabii yapabiliriz (yapabiliriz) Tutma beni kolumdan, yolumdan *** Eskiden olsa farklı düşünürdüm (farklı düşünürdüm) Derdime eklerdim, üzülürdüm Oh be günaydın Hadi marş marş *** Büyüdü çocuk, döndü devran İlla diyo'san "Hodri meydan!" Ben hazırım, yok korkum senden Koçum artık (Koçum artık) kork benden *** N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz O şutu çekip golü atamıyorsak Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz *** N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz O şutu çekip golü atamıyorsak Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz *** N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz O şutu çekip golü atamıyorsak Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz *** E n'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz O şutu çekip golü atamıyorsak Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz *** N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz O şutu çekip golü atamıyorsak Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz

Kafa Aşkıydı, işiydi, ihtirası, düşüydü Yere batsın faturası, malı mülkü Bağlasalar durmam *** Kaşıydı, gözüydü, intikamın gücüydü Ayıp denen bir şey var ya, hasbinallah Ağlasalar durmam İnsanım, insan *** Hadi kalk gidelim hemen şu anda Kapa telefonunu, bulamasın arayan da Açarız radyoyu Yol nereye biz oraya *** İyi gelmez mi hiç deniz havası? Bir göz oda bulur sokarız başımızı Bir de koyarız iki kadeh Kafa nereye biz oraya Kafa nereye biz oraya *** Aşkına da işine de, viran olmuş düşüne de Yerli yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de Pişmanım, pişman Pişmanım, pişman *** Hadi kalk gidelim hemen şu anda Kapa telefonunu, bulamasın arayan da Açarız radyoyu Yol nereye biz oraya *** İyi gelmez mi hiç deniz havası? Bir göz oda bulur sokarız başımızı Bir de koyarız iki kadeh Kafa nereye biz oraya Kafa nereye biz oraya *** Kafa nereye biz oraya

Oluruna Bırak Söz bitsin, biz devam edelim Sessiz kalalım yine, uzlaşalım Güz bitsin, biz bayram edelim Susuz kalalım yine, aç kalalım *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Hayata zulmedip Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Gün doğsun hele bir Üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak *** Söz bitsin, biz devam edelim Sessiz kalalım yine, uzlaşalım Güz bitsin, biz bayram edelim Susuz kalalım yine, aç kalalım *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Hayata zulmedip Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (bırak) Her neyse geçer Gün doğsun hele bir Üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Hayata zulmedip Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Gün doğsun hele bir Üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? *** Üzülmeye mi değer?

Vur Kadehi Ustam Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda Rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz Nur cemalimizin astarı kalmış bi tek O da kaşık kadar *** Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda Rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz Nur cemalimizin astarı kalmış bi tek O da kaşık kadar *** Vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz Kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze Bundandır böyle dibe vuruşumuz *** İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze Bundandır böyle dibe vuruşumuz Bundandır böyle dibe vuruşumuz *** Damla sakız hayallerimize yakamoz vursa Bari öyle canlansa da hayat bulsa Ne iyi olurdu kalbe kan yine hücum etse *** Vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz Kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze Bundandır böyle dibe vuruşumuz *** İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze Bundandır böyle dibe vuruşumuz Bundandır böyle dibe vuruşumuz