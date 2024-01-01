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7/24 Dinle 7'n Bitirdin

7'n Bitirdin Şarkı Sözleri

Dursun Özdil 7'n Bitirdin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dursun Özdil 7'n Bitirdin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 7'n Bitirdin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dursun Özdil

Dursun Özdil

7'n Bitirdin

  • Güzel Dostum

  • Aşkım Baksana Bana

  • Bittimse Bittim

  • Omuzumda Ağla

  • 7'n Bitidin

  • Ekilmekteyim

  • Zehirli Sarmaşık

  • Kime Ne

  • El Kızı

  • Anlat Arkadaşım

  • Direkten Döndüm

  • Kış Baba

  • Utan

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