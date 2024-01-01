Dursun Özdil

Baba Derviş Şarkı Sözleri
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Karanlık bir akşam üstü
Hüzünlü gezer olmuşum
Gözüm dalar uzaklara
Bir hayal rüya olmuşum
***
Şehir yanar deniz susar
Fabrikalar zehir kusar
Bize benzemez buralar
Kendime diyar olmuşum
***
Başında savunan insan
Gündeme gelir isyan
Özdilim yıpranmış bu can
Bir hayli ziyan olmuşum
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Bre gönül neden sitem edersin
Kendin ettin kendin buldun nedeyim
Kabahatı başkasına sürersin
Kendin ettin kendin buldun nedeyim
***
Oy oy gariban
Oy oy yetimcan
Oy oy perişan
***
Kader diye diye boyun bükersin
Onun için duman olur tütersin
Anlamadım neden gönül böylesin
Kendin ettin kendin buldun nedeyim
***
Oy oy gariban
Oy oy yetimcan
Oy oy perişan
***
Şu Özdil'i ne hallere düşürdün
Baharımı kış eyledin üşüdüm
Vel hasılı gönül yolu şaşırdın
Kendin ettin kendin buldun nedeyim
***
Oy oy gariban
Oy oy yetimcan
Oy oy perişan
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Yüreğimde Sevda Gönlümde Gam Var
Bu Derdi Cefayı Ben Mi İstedim
Göz Yaşlarım Haldan Anlamaz Oldu
Gizli Gizli Ağlamayı Ben Mi İstedim
***
Çalılara Dönmüş Ömrümün Gülü
Baykuş Fırsat Konmuş Kovar Bülbülü
Aksi Haber Verdi Seherin Yeli
Dalga Dalga Savrulmayı Ben Mi İstedim
***
Özdilim Hasretin Eritti Beni
Birileri Engelledi Gülmemi
En Sonunda Hedef Seçtin Sinemi
Yüreğimden Vurulmayı Ben Mi İstedim
-
Güzel dostum sana bura haramdır dedim
Bu kuru dağlarda hey hey taşı bekleme
Bir dilim ekmeğe hey hey eyleme minnet
Namerdin verdiği hey hey aşı bekleme
***
O engin gönlüne hey hey olam teselli
Eziktir yüreğin hey hey gözlerin nemli
Buraların karı karı rüzgarı deli
Durma oralarda hey hey kışı bekleme
***
Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme
Durma oralarda hey hey kışı bekleme
***
Buhar olur yağmur yağmurlarla yağarsın
Özdil'im şafaklar açsın tanlar ağarsın
Başkaları için için neden yanarsın
Sana yaren olan olan kişi bekleme
***
Ela göz üstünde hey hey kaşı bekleme
Buralarda karı karı kışı bekleme
-
Bir kartalın pençesinde
Bir güvercin çırpınıyor
Yara almış ensesinden
Bir güvercin çırpınıyor
***
Güvercinim güvercinim
Noldu sana biriciğim
Sen orada ben burada
Yanar durur yüreciğim
***
Güvercinim almış pençe
Fırsat bulamaz ki kaça
Kanatları paramparça
Bir güvercin çırpınıyor
***
Yuvadan uçmuştu yeni
Bekliyordu güzel günü
Al kanlar içinde teni
Bir güvercin çırpınıyor
***
Özdil'im bu kartal yine
Vurur zalım döne döne
Dur diyen yok mudur buna
Bir güvercin çırpınıyor
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Yaralandım dört bir yandan
Şu halimi sormaya gel
Issız kaldım bir odada
Hallarım görmeye gel
N'olur birgün görmeye gel
***
Arı her çiçekten eder balı
Derbeder edermi gülü
Ağaçlarım oldu çalı
N'olur bir su vermeye gel
Hallarımı sormaya gel
Kaynak: Dursun Özdil
-
Kara günler gelir geçer
Üzülme canım üzülme
Engin uçan kalmaz naçar
Üzülme canım üzülme
***
Karlar yağar beyaz olur
Kış biter bahar yaz olur
Dar günün ömrü az olur
Üzülme gülüm üzülme
***
Balı zehirdir namerdin
Ömrümü aşk eder yerin
Elbet bir gün allah kerim
Üzülme canım üzülme
***
Karlar yağar beyaz olur
Kış biter bahar yaz olur
Dar günün ömrü az olur
Üzülme gülüm üzülme
***
Özdil’ im gözlerimde yaş
Sil yaşların yavaş yavaş
Yardımcımız hacı bektaş
Üzülme yarim üzülme
***
Karlar yağar beyaz olur
Kış biter bahar yaz olur
Dar günün ömrü az olur
Üzülme gülüm üzülme
-
Deryanın İçinde Durma Yalınız
Beri Gel Arkadaş Ağı Değiştir
Yarım Asrı Geçti Emek Verdiğin
Meyve Yemediysen Bağı Değiştir
Bilirsin Dağın Başı Dumandır
Tüm Dağları Devirecek Zamandır
Yanında Yatanı Kaldır Uyandır
***
Dikil Karşısına Dağı Değiştir
Der Zamani Herkes Kardeş Olursa
Sevgiyi Barışı Ararsa Bulursa
Eskimiş Çürümüş Nerde Ne Varsa
Düşünme At Gitsin Çağı Değiştir
-
Her günün bir hükmü vardır unutma
Zamana da boyun eğersin zalım
Bugünün de elbet sabahı vardır
Hele gün ışığı ağarsın zalım
***
Bugünün de elbet sabahı vardır
Hele gün ışığı ağarsın zalım
***
Başımızda döner üleşe kuzgun
Bastığın şu toprak-lar sana kızgın
Koskoca dünyaya sığmayan azgın
Ama bir mezara sığarsın zalım
***
Koskoca dünyaya sığmayan azgın
Ama bir mezara sığarsın zalım
***
Özdilim dünyayı topa tutanlar
Balinalar gibi balık yutanlar
Silahlar üretip bomba atanlar
Bütün insanlığa zararsın zalım
***
Silahlar üretip bomba atanlar
Bütün insanlığa zararsın zalım