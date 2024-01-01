Düş Sokağı Sakinleri

Cehennemden Cennete Cehennemden geldim cennete gidicem Seviştiğim dünyayı da yanımda götürücem Acılarımı gömdüm günahlarımı yaktım Dövüştüğüm sevdaları aşkında büyütücem *** Yalanlardan dumanlandım ben Doğup batmakta hep takıldım kaldım Kavgalardan bulandım ben Batıp doğmakta hep yalanmış baldım, yalanmış baldım *** Şeytanımı öldürdüm bebeğimi büyütücem Yandığım dünyayı da kalbinde küçültücem Denizleri taşırdım bulutları delicem Şişedeki küllerimi topraklara serpicem *** Yalanlardan dumanlandım ben Doğup batmakta hep takıldım kaldım Kavgalardan bulandım ben Batıp doğmakta hep yalanmış baldım, yalanmış baldım *** "Hadi uyu... güzel düşler gör... hadi uyu" *** Dikenlerle oynaştım, güllerimi öpücem Kurumayan dudağımı yaralara bölücem *** Yalanlardan dumanlandım ben Doğup batmakta hep takıldım kaldım Kavgalardan bulandım ben Batıp doğmakta hep yalanmış baldım *** Yalanlardan dumanlandım ben Doğup batmakta hep takıldım kaldım *** Dah dah dah dah Dah dah (evet) did did Did did dah dah Dah dah (evet) did did (burdayım) Did dah dah dah Dah dah (evet) dah dah (Dur Rahman) dih dah (duydum) Ah ah (tamam) ah (tamam) ah

Kanrevan İçindeyim Bağışlayın beni sevdalarım Kendimi parçalara ayıramadım Alın gidin korkularımı Saçlarımı ellerinizle okşayın Hiçbir ayrılık yeniden yaratmıyor artık beni *** Alın gidin korkularımı Saçlarımı ellerinizle okşayın Ve bütün ayrılıklar sabah olunca alıyor nefesimi *** Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur, ne olur Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim kurtar ne olur *** Aşk ağır yükler bindirdi küçülen omuzlarıma Kalplerinizden kaçtım hep Varıp gittim en karanlıklara Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma Cehennemden düştüm hep beni hiç görmediler *** Yağmur ıslak mazeretler yükledi büyüyen yangınıma Seviştim ve yoruldum varıp gittim en yalnızlıklara *** Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur, ne olur Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim kurtar ne olur *** Kan revan içindeyim gönlümün derdindeyim Yerlerin dibindeyim kurtar ne olur, ne olur Kan revan içindeyim yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim kurtar ne olur

Dünya Bana Doğru Eğildiğinde Gözlerini kapat yavaşça Aşk konacak uykuna Göz yaşlarını ört usulca Düş ağlayacak aşkına Dünya bana doğru eğildiğinde Güneşlik bir veda yeter bana Geç ateşten Yan kalbimden Beni unut ve öyle gel Al ellerimi Ver düşlerini Acıyı tat ve öyle gel Geç ateşten Yan kalbimden Beni unut ve öyle gel Al ellerimi Ver düşlerini Acıyı tat ve öyle gel *** Düş gördüğümde Kül renginde Ellerin boğacak beni Maviye çalacak akan kanım Beni öldürdüğün yerde *** Dünya bana doğru eğildiğinde Güneşlik bir veda yeter bana Geç ateşten Yan kalbimden Beni unut ve öyle gel Al ellerimi Ver düşlerini Acıyı tat ve öyle gel Geç ateşten Yan kalbimden Beni unut ve öyle gel Al ellerimi Ver düşlerini Acıyı tat ve öyle gel *** Geç ateşten Yan kalbimden Beni unut ve öyle gel Al ellerimi Ver düşlerini Acıyı tat ve öyle gel

Beni Uykumdan Al Şarkılarım güneşten gelir, ah Bütün denizleri bana getirir (getirir) Sıcak bir yaz ve bir yudum aşk (aşk, aşk) Büyülü mavi aynamın içindedir (içindedir) Büyülü mavi aynamın içindedir (içindedir) *** Hafifçe gel kendini düşlere ver (düşlere ver) Gülerek ağlamak çok güzel, ah Yarım mutluluklar beni tam doğuramaz, ah Kırık hikayeler dokunulmayı bekler (bekler) Kırık hikayeler dokunulmayı bekler Beni al uykumdan (al uykumdan) Balık kokan kumsallara batır Beni al uykumdan, ah Meltemi dudaklarımdan kaldır *** Ağcadey kov vatşey kuflaş, hey uykudayım Tatlı bir mavi düşün ortasındayım (du-dak, tak-tak, du-dak) *** Doğaya bütün her şeyimi verdim (her şeyimi verdim) Yine de aşkım altında kalmadı Ben duvarlarını yıktım attım (yıktım attım, yıktım attım) Yine de bir gören olmadı Yine de bir gören olmadı (olmadı) *** Şeytanları defettim düşler ülkemden Tanrı beni mükafatlandırdı Cennete girmeden önce Daha yenecek meyveler vardı (vardı) Daha yenecek meyveler vardı (vardı) Beni al uykumdan Balık kokan kumsallara yatır (yatır) Beni al uykumdan Meltemi dudaklarımdan kaldır, ah Beni al uykumdan Balık kokan kumsallara yatır Beni al uykumdan Meltemi dudaklarımdan kaldır (kaldır, kaldır)

Canan Dağlara yol eyledim kalplere aşk derledim Beni bir sevda vurmuş canana ben neyledim *** Geceyi gündüz ettim çiçegi dost belledim Canan uykudan kalkmış aşkı cennet eyledim *** Bebeler meme emer topraklar yağmur bekler Canan yanımda olmayınca bu can ateşlere girer *** Kuşlar uçar göklerde şarkılarım hep dillerde Gurbet çekmek ne zormuş canan uzak ellerde