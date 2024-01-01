Düş Sokağı Sakinleri

Sen Yine Sev Zaman unutup beni Bırakır sokaklara Sessiz oluyor insan Böyle durumlarda *** Yürüdüğüm yol değil Gidişin üşütür beni Konuşamıyor insan Böyle havalarda *** Her şey değişir ama Eskimiyor acılar Yaşayan bilir ancak Nasıl acıtır akşamlar *** Bedenimde yaşamak Zor geliyor artık bana Sözlerim kalın sis Ruhuma anlam kat *** Sevmek yarı ölmektir Böyle demiştin giderken Her gün ölüyor insan Hatırlayınca *** Anlatınca eskir Bilirsin yaşananlar Susarım o zaman ben Düşlerim başlar *** Sen yine seni sev Ben içimde kalayım Çekil yolumdan artık Ben olayım *** Sen yine seni sev Ben içimde kalayım Çekil yolumdan artık Ben olayım *** Sen yine seni sev Ben içimde kalayım Çekil yolumdan artık Ben olayım *** Sen yine seni sev Ben içimde kalayım Çekil yolumdan artık Ben olayım

Ayrılık Sana uzaktan bakıyor artık gözlerim Gönlüm senden geçmez bana döndü hep sözlerim *** Unutmak o kadar kolay mı sandın? Ayrılık bana aşktır artık Unutmak o kadar kolay mı sandın? Ayrılık bana aşktır artık *** Dağılmış saçlarım gönlünün yatağına Uyandırma Sabah olsun ben giderim Sen kal rüyamda *** Aramak o kadar kolay mı sandın? Yolların bana aşktır artık Ah gitmek o kadar kolay mı sandın? Yolların bana aşktır artık *** Sesim bende bir yabancı gibi Şaşarım Gönlümün takvimine şiir oldu yüzün Ararım *** Ah bulmak o kadar kolay mı sandın? Aramak bana aşktır artık Ah bulmak o kadar kolay mı sandın? Aramak bana aşktır artık

Gecenin Rengi Gecenin rengi Keyiflerimin bereketi Uykumun bebek dilli Erişilmez cenneti *** Hiç kaçıramam Geçmiyor duman Bir nehir akar Ayaklarımın altından *** Meşaleler yaktım göğun bahçelerine Ellerimi verdim uykucu meleklerine Meyveler topladım perilerin tacından Aşıkları kaçırdım yılların şarabından *** Ay döner bana Uykum koşar sana Ağlarım ölür diye gece kana *** Ay döner bana Uykum koşar sana Ağlarım ölür diye gece kana *** Gecenin rengi Ellerimin keyifligi Uykumun düşek tenli Erişilmez cenneti *** Hep kaçırırım Ölmüyor zaman Bir nehir akar Ayaklarımın altından *** Meşaleler bıraktım göğün eteklerine Küllerimi verdim ağlayan gecelerine Meyveler dağıttım perilerin duduğından Şaraplari akıttım aşkların diyarından *** Ay döner bana Uykum koşar sana Ağlarım ölür diye gece kana *** Ay döner bana Uykum koşar sana Ağlarım ölür diye gece kana

Ay Gözü Yaşlı Bakar Gülerek yudumladım yılın yağmurları Eğildi bahar dalları Koştum rüzgarlara bulut kuşuyla Öpüldüm coştum dalgalarla Uyanmadım hiç uykuluğumun içinde Ufuklara daldım doyumlandım Beni bekleyin göçmen kuşlar İçimden çıktı busecik makamlar Boncuklu heceler Mutluluk verir bana *** Uçmayınca hayatlar bölünür Bölündükçe uykularda ölünür Uçmayınca hayatlar bölünür Bölündükçe uykularda ölünür *** Goğün kudretini üstüme örttüm Güçlendim güzelleştim Şarkılar söyledim Aşık gördü beni Gözlerimi deldi Uyaklı sevişmeler hiç tükenmedi *** Uçuşun mavi kanatlar Büyür gider gülücükler Neden bu yaşlar? *** Yeller alır gider geceleri Yeller alır gider gеceleri Ay gözü yaşlı bakar Tümden gеlip tüme varan insanlara *** Uçmayınca hayatlar bölünür Bölündükçe uykularda ölünür Uçuşun mavi kanatlar Büyür gider gülücükler Neden bu yaşlar? *** Yeller alır gider geceleri Yeller alır gider geceleri Ay gözü yaşlı bakar Tümden gelip tüme varan insanlara

Mor Yel Al götür aşklarımı Ört beni dalgalara Kuşlar geçecek içinden Açık bırak bu akşam, kapıları Sevişince ölümle kalpler Gül kanayacak geceye, ağlamadan *** Yakın gel gülen mor yel Yakın gel kara düşlerime Ateşler at üşüyen bedenime Uykulara yat Yakın gel uçan mor yel (Ra-da-da) Çünkü uykular çok güzel *** Al götür düşlerimi Beni göm dalgalara Gözler girecek içinden Özgür bırak bu akşam, acıları Öpüşünce şarkımla diller Gül kuruyacak geceye, ağlamadan *** Yakın gel gülen mor yel (Ra-da-da) Yakın gel kara düşlerime Ateşler at üşüyen bedenime Uykulara yat Yakın gel uçan mor yel (Ra-da-da) Çünkü uykular çok güzel *** Yakın gel gülen mor yel (Ra-da-da) Yakın gel *** Yakın gel uçan mor yel Çünkü uykular çok güzel Çünkü uykular çok güzel

Hüzün Kovan Kuşu Gözyaşına dök yağmuru Düş uçacak bahara doğru Yollar açılıp konuşacak Mutlu edeceğim yokluğunu *** Gözyaşına dök yağmuru Düş uçacak bahara doğru Yollar açılıp konuşacak Mutlu edeceğim yokluğunu *** Huyumdur hep ölürüm Nice aşklara bölünürüm Ayımdır hep tutulurum Nice ışıkla korunurum m-m *** Hüzün kovan kuşu gelmiş Gecenin yanağına konuvermiş Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş Hüzün kovan kuşu gelmiş Gecenin yanağına konuvermiş Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş *** Dışım içimden gelir Yani gölgem kendimden Aşktır ölümden güzel olan Bak ve gör yaşam düşlerdedir *** Dışım içimden gelir Yani gölgem kendimden Aşktır ölümden güzel olan Bak ve gör yaşam düşlerdedir *** Huyumdur hep dirilirim Nice dağlardan dökülürüm Ayımdır hep kararırım Nice öpüşle aklanırım m-m *** Hüzün kovan kuşu gelmiş Gecenin yanağına konuvermiş Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş Hüzün kovan kuşu gelmiş Gecenin yanağına konuvermiş Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş *** Hüzün kovan kuşu gelmiş Gecenin yanağına konuvermiş Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş Hüzün kovan kuşu gelmiş Gecenin yanağına konuvermiş Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş Karşılık vermiş Karşılık vermiş