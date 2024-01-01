Üç Şarkı Sözleri
Düş Sokağı Sakinleri Üç şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Düş Sokağı Sakinleri Üç şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üç sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Zaman unutup beni
Bırakır sokaklara
Sessiz oluyor insan
Böyle durumlarda
***
Yürüdüğüm yol değil
Gidişin üşütür beni
Konuşamıyor insan
Böyle havalarda
***
Her şey değişir ama
Eskimiyor acılar
Yaşayan bilir ancak
Nasıl acıtır akşamlar
***
Bedenimde yaşamak
Zor geliyor artık bana
Sözlerim kalın sis
Ruhuma anlam kat
***
Sevmek yarı ölmektir
Böyle demiştin giderken
Her gün ölüyor insan
Hatırlayınca
***
Anlatınca eskir
Bilirsin yaşananlar
Susarım o zaman ben
Düşlerim başlar
***
Sen yine seni sev
Ben içimde kalayım
Çekil yolumdan artık
Ben olayım
***
Sen yine seni sev
Ben içimde kalayım
Çekil yolumdan artık
Ben olayım
***
Sen yine seni sev
Ben içimde kalayım
Çekil yolumdan artık
Ben olayım
***
Sen yine seni sev
Ben içimde kalayım
Çekil yolumdan artık
Ben olayım
-
Sana uzaktan bakıyor artık gözlerim
Gönlüm senden geçmez bana döndü hep sözlerim
***
Unutmak o kadar kolay mı sandın?
Ayrılık bana aşktır artık
Unutmak o kadar kolay mı sandın?
Ayrılık bana aşktır artık
***
Dağılmış saçlarım gönlünün yatağına
Uyandırma
Sabah olsun ben giderim
Sen kal rüyamda
***
Aramak o kadar kolay mı sandın?
Yolların bana aşktır artık
Ah gitmek o kadar kolay mı sandın?
Yolların bana aşktır artık
***
Sesim bende bir yabancı gibi
Şaşarım
Gönlümün takvimine şiir oldu yüzün
Ararım
***
Ah bulmak o kadar kolay mı sandın?
Aramak bana aşktır artık
Ah bulmak o kadar kolay mı sandın?
Aramak bana aşktır artık
-
Gecenin rengi
Keyiflerimin bereketi
Uykumun bebek dilli
Erişilmez cenneti
***
Hiç kaçıramam
Geçmiyor duman
Bir nehir akar
Ayaklarımın altından
***
Meşaleler yaktım göğun bahçelerine
Ellerimi verdim uykucu meleklerine
Meyveler topladım perilerin tacından
Aşıkları kaçırdım yılların şarabından
***
Ay döner bana
Uykum koşar sana
Ağlarım ölür diye gece kana
***
Ay döner bana
Uykum koşar sana
Ağlarım ölür diye gece kana
***
Gecenin rengi
Ellerimin keyifligi
Uykumun düşek tenli
Erişilmez cenneti
***
Hep kaçırırım
Ölmüyor zaman
Bir nehir akar
Ayaklarımın altından
***
Meşaleler bıraktım göğün eteklerine
Küllerimi verdim ağlayan gecelerine
Meyveler dağıttım perilerin duduğından
Şaraplari akıttım aşkların diyarından
***
Ay döner bana
Uykum koşar sana
Ağlarım ölür diye gece kana
***
Ay döner bana
Uykum koşar sana
Ağlarım ölür diye gece kana
-
Gülerek yudumladım yılın yağmurları
Eğildi bahar dalları
Koştum rüzgarlara bulut kuşuyla
Öpüldüm coştum dalgalarla
Uyanmadım hiç uykuluğumun içinde
Ufuklara daldım doyumlandım
Beni bekleyin göçmen kuşlar
İçimden çıktı busecik makamlar
Boncuklu heceler
Mutluluk verir bana
***
Uçmayınca hayatlar bölünür
Bölündükçe uykularda ölünür
Uçmayınca hayatlar bölünür
Bölündükçe uykularda ölünür
***
Goğün kudretini üstüme örttüm
Güçlendim güzelleştim
Şarkılar söyledim
Aşık gördü beni
Gözlerimi deldi
Uyaklı sevişmeler hiç tükenmedi
***
Uçuşun mavi kanatlar
Büyür gider gülücükler
Neden bu yaşlar?
***
Yeller alır gider geceleri
Yeller alır gider gеceleri
Ay gözü yaşlı bakar
Tümden gеlip tüme varan insanlara
***
Uçmayınca hayatlar bölünür
Bölündükçe uykularda ölünür
Uçuşun mavi kanatlar
Büyür gider gülücükler
Neden bu yaşlar?
***
Yeller alır gider geceleri
Yeller alır gider geceleri
Ay gözü yaşlı bakar
Tümden gelip tüme varan insanlara
-
Al götür aşklarımı
Ört beni dalgalara
Kuşlar geçecek içinden
Açık bırak bu akşam, kapıları
Sevişince ölümle kalpler
Gül kanayacak geceye, ağlamadan
***
Yakın gel gülen mor yel
Yakın gel kara düşlerime
Ateşler at üşüyen bedenime
Uykulara yat
Yakın gel uçan mor yel (Ra-da-da)
Çünkü uykular çok güzel
***
Al götür düşlerimi
Beni göm dalgalara
Gözler girecek içinden
Özgür bırak bu akşam, acıları
Öpüşünce şarkımla diller
Gül kuruyacak geceye, ağlamadan
***
Yakın gel gülen mor yel (Ra-da-da)
Yakın gel kara düşlerime
Ateşler at üşüyen bedenime
Uykulara yat
Yakın gel uçan mor yel (Ra-da-da)
Çünkü uykular çok güzel
***
Yakın gel gülen mor yel (Ra-da-da)
Yakın gel
***
Yakın gel uçan mor yel
Çünkü uykular çok güzel
Çünkü uykular çok güzel
-
Gözyaşına dök yağmuru
Düş uçacak bahara doğru
Yollar açılıp konuşacak
Mutlu edeceğim yokluğunu
***
Gözyaşına dök yağmuru
Düş uçacak bahara doğru
Yollar açılıp konuşacak
Mutlu edeceğim yokluğunu
***
Huyumdur hep ölürüm
Nice aşklara bölünürüm
Ayımdır hep tutulurum
Nice ışıkla korunurum m-m
***
Hüzün kovan kuşu gelmiş
Gecenin yanağına konuvermiş
Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş
Hüzün kovan kuşu gelmiş
Gecenin yanağına konuvermiş
Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş
***
Dışım içimden gelir
Yani gölgem kendimden
Aşktır ölümden güzel olan
Bak ve gör yaşam düşlerdedir
***
Dışım içimden gelir
Yani gölgem kendimden
Aşktır ölümden güzel olan
Bak ve gör yaşam düşlerdedir
***
Huyumdur hep dirilirim
Nice dağlardan dökülürüm
Ayımdır hep kararırım
Nice öpüşle aklanırım m-m
***
Hüzün kovan kuşu gelmiş
Gecenin yanağına konuvermiş
Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş
Hüzün kovan kuşu gelmiş
Gecenin yanağına konuvermiş
Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş
***
Hüzün kovan kuşu gelmiş
Gecenin yanağına konuvermiş
Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş
Hüzün kovan kuşu gelmiş
Gecenin yanağına konuvermiş
Ay tenli aşık şarkıma karşılık vermiş
Karşılık vermiş
Karşılık vermiş
-
Aşk eskitir beni
Hayallerim bekletir
Her şey yaşanır
Ama bazı şeyler küflenir
***
Yaşam beni
Benden alır
Yine bana verir
***
Karışır aklım
Kendime döner dururum
Ardımda kalanları
Göğsümde yeniden doğururum
***
Yaşam beni
Benden alır
Kimlere verir?
***
Sen hiç bilmezsin
Nasıl yalnızlık büyütür insan
Sen hiç görmezsin
Nasıl yaşlanır severken insan
***
Sen istersen
Yüreğim ay ışığında
Gecene masal olur
***
Sen istersen
Bu gök boyanır
Bu mavi hep kalır
***
Sen seversen
Bu yürek havalanır
Bir çift kanat olur
***
Sen gidersen
Gözlerim parçalanır
Bana hangi tarafım kalır?