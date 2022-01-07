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Bulutlu Bir Gün

Bulutlu Bir Gün

15 Bölüm | 57:46

Bulutlu bir günde dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Bulutlu gün şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kurşun Adres Sormaz Ki

Kenan Doğulu 04:57
02

Emrin Olur

Gülşen 04:19
03

Unutmamalı

Tarkan 05:10
04

Yangın

Rafet El Roman 04:39
05

Can Bedenden Çıkmayınca

Barış Manço 04:16
06

Frozen

Madonna 05:12
07

Yine Karşılaşırsak

Can Bonomo 02:54
08

Saman Sarısı

Emircan İğrek 02:35
09

İçime Sinmiyor (akustik)

Sezen Aksu 03:40
10

Gözlerin Bulutlu Ft Nükhet Duru

Sena Şener 04:11

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