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Bulutlu Bir Gün
Bulutlu Bir Gün
15 Bölüm | 57:46
Bulutlu bir günde dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Bulutlu gün şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Kurşun Adres Sormaz Ki
Kenan Doğulu
04:57
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02
Emrin Olur
Gülşen
04:19
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03
Unutmamalı
Tarkan
05:10
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04
Yangın
Rafet El Roman
04:39
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05
Can Bedenden Çıkmayınca
Barış Manço
04:16
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06
Frozen
Madonna
05:12
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07
Yine Karşılaşırsak
Can Bonomo
02:54
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08
Saman Sarısı
Emircan İğrek
02:35
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09
İçime Sinmiyor (akustik)
Sezen Aksu
03:40
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10
Gözlerin Bulutlu Ft Nükhet Duru
Sena Şener
04:11
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