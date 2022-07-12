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Enerjik Sabahlar | 7/24 Müzik
Enerjik Sabahlar | 7/24 Müzik
7/24 Müzik
12 Bölüm | 42:43
Enerji dolu uyandığında dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. Enerjik sabahlarda buradan müzik dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Onno Tunç
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02
Çingenem
Ebru Gündeş
03:10
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sedat Erdoğdu
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03
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
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04
Uykusuz Her Gece
Ajda Pekkan
03:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
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05
Deli Et Beni
Emel Müftüoğlu
03:44
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06
Bim Bam Bom
Yasemin Kumral
03:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
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07
Sana Ne Kime Ne
Nilüfer
03:13
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Philippos Nikalaou
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08
Dünya Dönüyor
Nilüfer
04:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tuğrul Dağcı
Besteci:
Tuğrul Dağcı
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09
Dibi Dibi Da (1976)
Rana Alagöz
02:58
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10
Abone
Yonca Evcimik
04:05
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