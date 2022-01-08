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Gecenin Karalığı

Gecenin Karalığı

15 Bölüm | 01:05:08

Gecenin hüznüne uygun müzikleri senin için derledik. Geceleri hüzünlü müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Haberin Yok Ölüyorum

Duman 06:01
02

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi Ft Ümit Besen

Pamela 03:44
03

Elveda

Fikret Dedeoğlu 03:59
04

Bak Bana

Sena Şener 03:51
05

Unutamadım

Müslüm Gürses 04:26
06

Üzüleceksin

Murat Boz 03:46
07

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
08

İçimdeki Duman

İlyas Yalçıntaş 03:41
09

Sen De Gidersen (Akustik)

Bora Duran 04:52
10

Gece

Işın Karaca 05:04

...

KAPAT
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