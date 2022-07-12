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Güne Başlarken | 7/24 Müzik
Güne Başlarken | 7/24 Müzik
7/24 Müzik
11 Bölüm | 42:36
Güne başlarken dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. Güne başlarken sana eşlik edecek müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Bi Seni Konuşurum
Göksel
03:52
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02
Ya Tutarsa
Gülşen
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Altan Çetin
Besteci:
Altan Çetin
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03
Çok Özel Bi
İkiye On Kala
03:15
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04
Ben Bilirim
Barış Manço
03:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
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05
Aslan Gibi
Sıla
03:41
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06
Uyan Da Gel
Atiye
04:04
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07
Ah Benim Hayatım
Adamlar
03:58
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08
Yitirmeden
Pinhani
03:36
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09
Deniz Üstü Köpürür
Cem Karaca
04:11
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10
Yine Yeni Yeniden
Manga
03:35
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