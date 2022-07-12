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7/24 Müzik
Kahveni Yudumlarken | 7/24 Müzik
Kahveni Yudumlarken | 7/24 Müzik
7/24 Müzik
13 Bölüm | 51:38
Kahveni yudumlarken dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. Kahvene eşlik edecek müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Ki Sen
Yalın
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalın
Besteci:
Yalın
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02
Bunca Zaman Sonra Nasılsın
İkiye On Kala
03:54
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03
İstersen
Buray
03:44
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04
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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05
Gözler Anlatır
Pinhani
04:52
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06
Aşk Nereden Nereye
Gripin
04:57
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07
Mavi Kuş ile Küçük Kız
Teoman
04:00
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Söz yazarı:
Teoman
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08
Yaprak Misali
İlhan Şeşen
04:12
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Söz yazarı:
İlhan Şeşen
Besteci:
İlhan Şeşen
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09
Gel Benimle
Yaşar
04:23
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yaşar
Besteci:
Yaşar
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10
Bu mudur
Nil Karaibrahimgil
03:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nil Karaibrahimgil
Besteci:
Nil Karaibrahimgil
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