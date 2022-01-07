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Neşeli Sabahlar

Neşeli Sabahlar

14 Bölüm | 47:19

Neşeli hissettiğin sabahlarda dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Sabah vakitlerinde neşeli müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
02

Çayeli'nden Öteye

Fatih Erkoç 03:10
03

Gümbür Gümbür

Murat Boz 03:21
04

Smells Like Teen Spirit

Nirvana 04:38
05

Hayat Sevince Güzel

Belkıs Özener 02:32
06

Benimle Oynama

Burak Kut 04:18
07

Yaparım Bilirsin

Kenan Doğulu 03:56
08

Abone

Yonca Evcimik 04:05
09

Çingenem

Ebru Gündeş 03:10
10

Kırk Yılda Bir Gibisin

Murat Dalkılıç 03:23

...

KAPAT
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