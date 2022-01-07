×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler 7/24 Müzik Öğlen Uykusu
Öğlen Uykusu

Öğlen Uykusu

14 Bölüm | 58:58

Öğlen uykusuna yattığında dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Öğlen uykusu müziklerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adam

Sibel Alaş 04:38
02

Çatı Katı

Gökhan Türkmen 04:26
03

Lale Devri

Sezen Aksu 04:56
04

Halo

Beyonce 04:22
05

Sessizce

Cem Adrian 07:28
06

Nalan

Emircan İğrek 03:28
07

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
08

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:08
09

Te Amo

Rihanna 04:09
10

Her Şey Sensin

Yalın 00:00

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Sakin Bir Sabah
Sabahın İlk Işıkları
Neşeli Sabahlar
Akşama Doğru
Gün Batımı
Bulutlu Bir Gün
Yağmurlu Bir Gün
Gecenin Karalığı
Huzurlu Bir Akşam

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı