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Slow Gün | 7/24 Müzik

Slow Gün | 7/24 Müzik

7/24 Müzik

13 Bölüm | 46:47
Slow günlerde dinleyebileceğin şarkıları bu çalma listesinde derledik. Slow günlere özel yavaş tınılı müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yanarım

Sertab Erener 03:15
02

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
03

Ben De Yoluma Giderim

Sezen Aksu 03:20
04

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
05

My All

Mariah Carey 03:54
06

Yağmurun Elleri

Yeni Türkü 03:58
07

Ölsem Yeridir

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:51
08

Seni Beklerim Öptüğüm Yerde

Nilüfer 02:26
09

Seni Seviyorum (Düet Sinem)

Rafet El Roman 03:54
10

Yalnızlığım Sana Emanet

Feridun Düzağaç 04:02
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