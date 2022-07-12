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Slow Gün | 7/24 Müzik
Slow Gün | 7/24 Müzik
7/24 Müzik
13 Bölüm | 46:47
Slow günlerde dinleyebileceğin şarkıları bu çalma listesinde derledik. Slow günlere özel yavaş tınılı müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Yanarım
Sertab Erener
03:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Hasari-Aysel Gürel
Besteci:
Murat Hasarı
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02
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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03
Ben De Yoluma Giderim
Sezen Aksu
03:20
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04
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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05
My All
Mariah Carey
03:54
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06
Yağmurun Elleri
Yeni Türkü
03:58
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Pirhasan
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07
Ölsem Yeridir
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:51
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08
Seni Beklerim Öptüğüm Yerde
Nilüfer
02:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Cumhur Önal
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09
Seni Seviyorum (Düet Sinem)
Rafet El Roman
03:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rafet El Roman
Besteci:
Rafet El Roman
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10
Yalnızlığım Sana Emanet
Feridun Düzağaç
04:02
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