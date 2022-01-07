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Yağmurlu Bir Gün

Yağmurlu Bir Gün

15 Bölüm | 58:59

Yağmurlu bir günde dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. Yağmurlu bir gün şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Damla Damla

Aynur Aydın 03:37
02

Yağ Yağmur

Merve Özbey 00:00
03

Günlerden Sonbahar

Buray 03:13
04

Yağmur Feat. Aytaç Kart

İlyas Yalçıntaş 03:32
05

Aşk Yağmurları

İntizar 05:05
06

Yollarda Bulurum Seni

Haluk Levent 04:29
07

Yağmur Ağlıyor

Mustafa Ceceli 04:49
08

İstanbul Ağlıyor

Tarkan 04:49
09

Kanatlarım Var Ruhumda

Nil Karaibrahimgil 03:04
10

Islak Islak

Barış Akarsu 04:46

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KAPAT
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