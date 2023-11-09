×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Duygu Durumuna Göre Müzikler
Dans Müzikleri
Kelebekler Gibi | Dans Müzikleri
Kelebekler Gibi | Dans Müzikleri
Dans Müzikleri
5 Bölüm | 33:20
Partnerinizle dans etmek için müzik mi arıyorsunuz? Bu çalma listesine baktınız mı?
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Waltz in D-flat Major, Op. 64, No. 1
Frédéric Chopin
01:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
All Waltzes For Piano Solo
Alexander Scriabin
13:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Classical Waltz (Klasik Vals)
Johannes Brahms
11:00
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
La Valse D'amelie
Amelie Film Müziği
02:15
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
05
Valse Sentimentale
Pyotr İlyiç Çaykovski
04:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2023
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git