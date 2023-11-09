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Kuğu Gölü | Dans Müzikleri

Kuğu Gölü | Dans Müzikleri

Dans Müzikleri

7 Bölüm | 46:47
İşte senin için harika bir çalma listesi! En sevilen klasik müzikler bu çalma listesinde...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

5th Symphony (5. Senfoni)

Ludwig van Beethoven 09:26
02

Pastoral Symphony Theme ( Pastoral Senfoni Teması)

Ludwig van Beethoven 06:40
03

Hard Rock Hallelujah

Lordi 04:07
04

Symphony No. 2 in B Flat Major, D. 125 III. Menuetto Allegro vivace

Franz Peter Schubert 02:54
05

Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)

Ludwig van Beethoven 05:49
06

Spring Acapella (Bahar Akapella)

Antonio Vivaldi 09:19
07

Swan Lake - Kuğu Gölü

Pyotr İlyiç Çaykovski 08:32
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