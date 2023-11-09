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Dans Müzikleri
Kuğu Gölü | Dans Müzikleri
Kuğu Gölü | Dans Müzikleri
Dans Müzikleri
7 Bölüm | 46:47
İşte senin için harika bir çalma listesi! En sevilen klasik müzikler bu çalma listesinde...
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01
5th Symphony (5. Senfoni)
Ludwig van Beethoven
09:26
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02
Pastoral Symphony Theme ( Pastoral Senfoni Teması)
Ludwig van Beethoven
06:40
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03
Hard Rock Hallelujah
Lordi
04:07
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04
Symphony No. 2 in B Flat Major, D. 125 III. Menuetto Allegro vivace
Franz Peter Schubert
02:54
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05
Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)
Ludwig van Beethoven
05:49
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06
Spring Acapella (Bahar Akapella)
Antonio Vivaldi
09:19
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07
Swan Lake - Kuğu Gölü
Pyotr İlyiç Çaykovski
08:32
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