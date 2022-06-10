Ders Çalışma Müziği

Ders Çalışma Müzikleri 10 Bölüm | 01:39:56 10 Bölüm | 01:39:56

Ders çalışırken dinleyebileceğin sakin müzikler arıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Çalıştığın dersi daha iyi anlamana yardımcı olacak slow müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...