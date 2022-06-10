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Ders Çalışma Müziği

Ders Çalışma Müziği

Ders Çalışma Müzikleri

10 Bölüm | 01:39:56
Ders çalışırken dinleyebileceğin sakin müzikler arıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Çalıştığın dersi daha iyi anlamana yardımcı olacak slow müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
02

Bırakma Kendini

Kaan Boşnak 04:00
03

Pes etmeden

Chill 59:52
04

Rahatla

Chill 04:20
05

Müziğin Eşliği

Chill 03:01
06

Gökyüzünü Tutamam

Can Koç 03:15
07

Doğayla rahatla

Chill 02:07
08

Yeni Umutlar

Enstrümantal 02:31
09

Bu Böyle

Sertab Erener 04:48
10

Düşünce derinliği

Chill 12:18
... KAPAT
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