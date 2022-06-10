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Ders Çalışma Müziği
Ders Çalışma Müziği
Ders Çalışma Müzikleri
10 Bölüm | 01:39:56
Ders çalışırken dinleyebileceğin sakin müzikler arıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Çalıştığın dersi daha iyi anlamana yardımcı olacak slow müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
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02
Bırakma Kendini
Kaan Boşnak
04:00
Sözleriyle Dinle
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03
Pes etmeden
Chill
59:52
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04
Rahatla
Chill
04:20
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05
Müziğin Eşliği
Chill
03:01
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06
Gökyüzünü Tutamam
Can Koç
03:15
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07
Doğayla rahatla
Chill
02:07
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08
Yeni Umutlar
Enstrümantal
02:31
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09
Bu Böyle
Sertab Erener
04:48
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10
Düşünce derinliği
Chill
12:18
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