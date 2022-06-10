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Hareketli Ders Çalışma Müzikleri

Hareketli Ders Çalışma Müzikleri

Ders Çalışma Müzikleri

10 Bölüm | 39:33
Ders çalışırken hareketli müzikler sakin müziklerden daha çok sana yardımcı oluyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Enerjisiyle çalıştığın dersi daha kolay anlamanı sağlayacak hareketli müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vaziyetler

Sıla 03:19
02

Sen Başkasın

Tarkan 04:16
03

Poşet

Serdar Ortaç 05:17
04

Islak Islak

Cem Karaca 04:50
05

Miş Miş

Simge 03:12
06

Estarabim

Erkin Koray 05:14
07

Ben Bilirim

Barış Manço 03:38
08

Mor Yazma

Umut Kaya 03:15
09

Ele Güne Karşı

MFÖ 03:08
10

Hay Hay

Nazan Öncel 03:24
... KAPAT
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