Hareketli Ders Çalışma Müzikleri

Ders Çalışma Müzikleri 10 Bölüm | 39:33 10 Bölüm | 39:33

Ders çalışırken hareketli müzikler sakin müziklerden daha çok sana yardımcı oluyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Enerjisiyle çalıştığın dersi daha kolay anlamanı sağlayacak hareketli müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...