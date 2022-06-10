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Hareketli Ders Çalışma Müzikleri
Ders Çalışma Müzikleri
10 Bölüm | 39:33
Ders çalışırken hareketli müzikler sakin müziklerden daha çok sana yardımcı oluyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Enerjisiyle çalıştığın dersi daha kolay anlamanı sağlayacak hareketli müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Vaziyetler
Sıla
03:19
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Sıla Gençoğlu & Efe Bahadir
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02
Sen Başkasın
Tarkan
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tarkan
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03
Poşet
Serdar Ortaç
05:17
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04
Islak Islak
Cem Karaca
04:50
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05
Miş Miş
Simge
03:12
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06
Estarabim
Erkin Koray
05:14
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07
Ben Bilirim
Barış Manço
03:38
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Söz yazarı:
Barış Manço
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08
Mor Yazma
Umut Kaya
03:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Umut Kaya
Besteci:
Umut Kaya
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09
Ele Güne Karşı
MFÖ
03:08
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Söz yazarı:
Mazhar Alanson
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10
Hay Hay
Nazan Öncel
03:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nazan Öncel
Besteci:
Nazan Öncel
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