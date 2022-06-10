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Ders Çalışma Müzikleri
Motivasyon | Ders Çalışma Müzikleri
Motivasyon | Ders Çalışma Müzikleri
Ders Çalışma Müzikleri
10 Bölüm | 38:45
Ders çalışırken motivasyonunu artıracak müzikler tercih ediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan güçlü enerjisiyle seni motive edecek ders çalışma müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Irgalamaz Beni
Gülşen
03:41
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02
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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03
Salla
Atiye
03:33
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İsra Ömürlü
Besteci:
İskender Paydaş-Murat Çekem
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04
Yeniden
Yalın
04:02
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05
Oops I Did It Again
Britney Spears
03:31
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06
Be The One
Dua Lipa
03:24
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07
Born This Way
Lady Gaga
04:20
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08
Güç Bende Artık
Tuğba Yurt
03:42
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09
Dağları Deldim
Özlem Tekin
03:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Özlem Tekin
Besteci:
Özlem Tekin
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10
Devran Dönüyor
Bulutsuzluk Özlemi
05:07
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