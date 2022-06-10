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Motivasyon | Ders Çalışma Müzikleri

Motivasyon | Ders Çalışma Müzikleri

Ders Çalışma Müzikleri

10 Bölüm | 38:45
Ders çalışırken motivasyonunu artıracak müzikler tercih ediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan güçlü enerjisiyle seni motive edecek ders çalışma müziklerini dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Irgalamaz Beni

Gülşen 03:41
02

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
03

Salla

Atiye 03:33
04

Yeniden

Yalın 04:02
05

Oops I Did It Again

Britney Spears 03:31
06

Be The One

Dua Lipa 03:24
07

Born This Way

Lady Gaga 04:20
08

Güç Bende Artık

Tuğba Yurt 03:42
09

Dağları Deldim

Özlem Tekin 03:01
10

Devran Dönüyor

Bulutsuzluk Özlemi 05:07
... KAPAT
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