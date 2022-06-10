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Odaklanma | Ders Çalışma Müzikleri
Odaklanma | Ders Çalışma Müzikleri
Ders Çalışma Müzikleri
10 Bölüm | 03:16:01
Ders çalışırken odaklanmana yardımcı olacak müzikler arıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan konsantrasyonunu artıracak müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Zihnen güçlü
Lounge
06:42
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02
Pes etmeden
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59:52
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03
Başarı odaklı
Lounge
07:54
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04
Derin nefes ve odak
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12:10
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05
An odaklanması
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12:17
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06
Uzun süreli odaklanma
Chill
16:18
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07
Güçlü odaklanma
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11:04
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08
Sakin ve odaklanarak
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59:54
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09
Sakin Bir Ortam
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03:40
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10
Düşünme Gücü
Chill
06:10
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