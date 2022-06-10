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Odaklanma | Ders Çalışma Müzikleri

Odaklanma | Ders Çalışma Müzikleri

Ders Çalışma Müzikleri

10 Bölüm | 03:16:01
Ders çalışırken odaklanmana yardımcı olacak müzikler arıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan konsantrasyonunu artıracak müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zihnen güçlü

Lounge 06:42
02

Pes etmeden

Chill 59:52
03

Başarı odaklı

Lounge 07:54
04

Derin nefes ve odak

Chill 12:10
05

An odaklanması

Chill 12:17
06

Uzun süreli odaklanma

Chill 16:18
07

Güçlü odaklanma

Chill 11:04
08

Sakin ve odaklanarak

Chill 59:54
09

Sakin Bir Ortam

Chill 03:40
10

Düşünme Gücü

Chill 06:10
... KAPAT
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