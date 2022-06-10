Odaklanma | Ders Çalışma Müzikleri

Ders Çalışma Müzikleri 10 Bölüm | 03:16:01 10 Bölüm | 03:16:01

Ders çalışırken odaklanmana yardımcı olacak müzikler arıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan konsantrasyonunu artıracak müzikleri dinleyebilirsin...