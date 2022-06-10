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Yabancı Ders Çalışma Müzikleri
Ders Çalışma Müzikleri
10 Bölüm | 33:04
Zihnen tamamen derse odaklanmak için yabancı müzikleri tercih ediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan yabancı ders çalışma müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Cat Stevens Wild World
Cat Stevens
03:22
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02
Only Teardrops
Emmelie de Forest
03:01
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03
In Your Eyes
Niamh Kavanagh
03:09
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04
It's Now Or Never
Elvis Presley
03:17
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05
Fairytale
Alexander Rybak
03:02
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06
Why Me?
Linda Martin
03:25
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07
Doin Time
Lana Del Rey
03:23
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08
Running Scared
Ell & Nikki
03:00
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09
You'll See
Madonna
04:30
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10
My Number One
Helena Paparizou
02:55
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