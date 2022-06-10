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Yabancı Ders Çalışma Müzikleri

Yabancı Ders Çalışma Müzikleri

Ders Çalışma Müzikleri

10 Bölüm | 33:04
Zihnen tamamen derse odaklanmak için yabancı müzikleri tercih ediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İstediğin her vakitte buradan yabancı ders çalışma müziklerini dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cat Stevens Wild World

Cat Stevens 03:22
02

Only Teardrops

Emmelie de Forest 03:01
03

In Your Eyes

Niamh Kavanagh 03:09
04

It's Now Or Never

Elvis Presley 03:17
05

Fairytale

Alexander Rybak 03:02
06

Why Me?

Linda Martin 03:25
07

Doin Time

Lana Del Rey 03:23
08

Running Scared

Ell & Nikki 03:00
09

You'll See

Madonna 04:30
10

My Number One

Helena Paparizou 02:55
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