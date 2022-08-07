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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Anı Yaşa | Alternatif Müzik
Anı Yaşa | Alternatif Müzik
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
10 Bölüm | 36:13
Anı yaşadığını hissettiğin ve seni akışa teslim edecek alternatif müzikleri bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Zemin
Emir Can İğrek
02:56
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02
Gökyüzünü Tutamam
Can Koç
03:15
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03
Boşver
Birsen Tezer
04:13
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04
Koptu İpim Düşüyorum
İkiye On Kala
03:42
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05
Akışına Bıraktım Akmadı
Bağzıları
03:33
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06
Tın Tın
Adamlar
03:44
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07
Para Hala Bende
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:23
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08
Sesler Yüzler Sokaklar
Yeni Türkü
03:53
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09
Salına Salına Gel
Can Koç
03:27
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10
Kelebekler
Madrigal
04:07
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