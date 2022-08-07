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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Anı Yaşa | Alternatif Müzik
Anı Yaşa | Alternatif Müzik

Anı Yaşa | Alternatif Müzik

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

10 Bölüm | 36:13
Anı yaşadığını hissettiğin ve seni akışa teslim edecek alternatif müzikleri bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zemin

Emir Can İğrek 02:56
02

Gökyüzünü Tutamam

Can Koç 03:15
03

Boşver

Birsen Tezer 04:13
04

Koptu İpim Düşüyorum

İkiye On Kala 03:42
05

Akışına Bıraktım Akmadı

Bağzıları 03:33
06

Tın Tın

Adamlar 03:44
07

Para Hala Bende

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:23
08

Sesler Yüzler Sokaklar

Yeni Türkü 03:53
09

Salına Salına Gel

Can Koç 03:27
10

Kelebekler

Madrigal 04:07
... KAPAT
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