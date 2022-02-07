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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Dengede
Dengede
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
9 Bölüm | 34:36
Ruh halini dengede tutabileceğin slow alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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01
Bilsen
Birsen Tezer
04:24
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02
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
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03
Sürsün Bahar
Can Kazaz
03:01
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04
Kalbim
Fikret Kızılok
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
05
Gömülür
Nil İpek
05:00
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06
Ne Tuhaf
Birsen Tezer
04:22
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07
Açelya
Yeni Türkü
04:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Meral Özbek
08
Her Şey Seninle Güzel
Eda Baba
03:28
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09
Nalan
Emircan İğrek
03:28
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