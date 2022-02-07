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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Dengede
Dengede

Dengede

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

9 Bölüm | 34:36
Ruh halini dengede tutabileceğin slow alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bilsen

Birsen Tezer 04:24
02

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
03

Sürsün Bahar

Can Kazaz 03:01
04

Kalbim

Fikret Kızılok 03:57
05

Gömülür

Nil İpek 05:00
06

Ne Tuhaf

Birsen Tezer 04:22
07

Açelya

Yeni Türkü 04:17
08

Her Şey Seninle Güzel

Eda Baba 03:28
09

Nalan

Emircan İğrek 03:28
... KAPAT
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