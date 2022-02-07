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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
Dingin
Dingin
Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik
9 Bölüm | 35:32
Dinginleşip rahatlayabileceğin sakin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan dingin müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Bunca Yıl
Can Kazaz
04:48
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02
Sezenler Olmuş
Yeni Türkü
03:33
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03
Bir gün Beni Arzularsan Gel
Nil İpek
03:54
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04
Bu Kalp Seni Unutur mu
Fikret Kızılok
04:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Özkan Samioğlu
05
Benimle Kayboldun
Kaan Boşnak
03:11
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06
Kırlangıçlar Gibi
Can Kazaz
03:42
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07
Zaten Kırılmış Bir Kızsın
Bağzıları
04:49
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08
Ne Tuhaf
Birsen Tezer
04:22
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09
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
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