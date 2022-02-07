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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik Dingin
Dingin

Dingin

Duygu Durumuna Göre Alternatif Müzik

9 Bölüm | 35:32
Dinginleşip rahatlayabileceğin sakin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan dingin müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bunca Yıl

Can Kazaz 04:48
02

Sezenler Olmuş

Yeni Türkü 03:33
03

Bir gün Beni Arzularsan Gel

Nil İpek 03:54
04

Bu Kalp Seni Unutur mu

Fikret Kızılok 04:34
05

Benimle Kayboldun

Kaan Boşnak 03:11
06

Kırlangıçlar Gibi

Can Kazaz 03:42
07

Zaten Kırılmış Bir Kızsın

Bağzıları 04:49
08

Ne Tuhaf

Birsen Tezer 04:22
09

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
... KAPAT
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